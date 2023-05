Missed Fists: Lutador completamente chocado após soco nocauteá-lo mandando-o de cabeça para o tatame

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Antes de chegarmos a um mini-Missed Fists, eu só queria ter certeza de que todos vocês não perderam parte de nossa cobertura no fim de semana passado, que normalmente chegaria a este espaço.

No RIZIN 42, Kai Asakura fez coisas horríveis no abdômen de Yuki Motoya para armar uma luta pelo cinturão peso-galo contra Juan Archuleta, que venceu no início da noite. Além disso, Kazumasa Majima colocou um homem para dormir com um estrangulamento Von Flue.

E se você está se perguntando como Roy Nelson se saiu em sua estreia no MMA, não se preocupe, pois as bombas do “Big Country” estavam mais potentes do que nunca.

Com isso fora do caminho, vamos a alguns destaques que com certeza vão te chocar (embora você não possa ficar tão chocado quanto o lutador derrotado em nosso primeiro clipe).

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Milosz Wodecki vs. Mikolaj Homa

Você sabe, eu duvido que haja algum lutador que tenha ficado ótimo nos momentos após ser nocauteado, mas também há poucos que ficaram tão desorientados quanto Mikolaj Homa.

Logo de cara, este clipe do evento The War 5 em Gliwice, Polônia, se transforma em caos quando Milosz Wodecki acerta Homa com um soco na têmpora que faz Homa cair no chão sobre a chaleira. Wodecki vai embora e por um bom motivo: Homa SE FOI. Ele não está mais neste planeta. Homa se parece com todo lutador que viu The Undertaker sentar depois de acertá-lo com três finalizações consecutivas na WrestleMania.

Espero que Homa esteja bem e encontre coragem para lutar novamente, embora seja possível que naquele momento, como dizem as crianças, ele tenha percebido que não foi construído para isso.

Vítor Cervinsky vs. Pavel Pilny

No evento I Am Fighter em Ricany, na República Tcheca, Viktor Cervinsky lançou o upkick from Hell em Pavel Pilny.

Ai, deve ser algum tipo de fratura. Existe algo como um nocaute de upkick não vicioso? Eles são sempre tão ruins.

Esta foi a estreia profissional de Cervinsky, o que é adequado, porque parece o tipo de nocaute que acontece quando você é jovem, não conhece nada melhor e está disposto a tentar qualquer coisa. Fique ouro, Viktor.

Mais lutas completas do I Am Fighter podem ser vistas gratuitamente no canal da promoção no YouTube.

Eduardo Tejada vs. Brakenden Freeman

Eduardo Tejada… o que você tá fazendo, cara?

Em primeiro lugar, parabéns ao “ET” pela bem-sucedida estreia no Fury FC, uma boa finalização que melhorou o cartel do peso-pena de 32 anos para 4-0. Realmente, ótimas coisas.

Mas a lambida pós-luta no cage… Estou indeciso sobre como me sentir sobre isso. Por um lado, estamos falando sobre isso. Acho que nunca vi alguém lamber a gaiola com tanto vigor antes. Tipo, ele não apenas enfiou a língua em uma grade, ele limpou um lado inteiro da gaiola. Realmente completo.

Por outro lado, não sou médico, mas não pode ser bom lamber uma jaula assim! Isso já foi um punhado de lutas, então provavelmente há todos os tipos de suor e tudo em cima do muro. Apenas não.

Fury FC 79 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

Jacob Moore x Logan Hedden

Por último, vamos dar um alô para o meio-pesado amador Jacob Moore, que pegou uma terrível guilhotina técnica de substituição no B2 Fighting Series 181 (disponível para replay no pay-per-view da FITE TV).

Oficialmente, Moore levou 22 segundos para encerrar esta e, à primeira vista, seu oponente Logan Hedden não fez nenhum favor a si mesmo. Quando Moore começa a apertar o estrangulamento, você pode ver o que Hedden está fazendo defensivamente enquanto tenta colocar os pés na gaiola para alavancar, mas acho que isso realmente ajudou Moore a mantê-lo elevado. Então, hora da soneca.

Confira uma foto incrível do acabamento abaixo.

Enquete Qual foi o momento mais memorável do Missed Fists esta semana? 83% Milosz Wodecki envia Mikolaj Homa para outro reino (20 votos)

4% O perverso upkick de Viktor Cervinsky nocauteou (1 voto)

4% Eduardo Tejada lambe a jaula (1 voto)

8% A guilhotina em pé de Jacob Moore (2 votos)

24 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.