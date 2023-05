Missed Fists: Nicolas Leblond coloca o adversário para dormir com o primeiro estrangulamento bulldog na história do Cage Warriors

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Há tantos esportes de combate toda semana que, se você sintonizar qualquer programa aleatório, verá algo que nunca viu antes. Foi o que aconteceu com duas cartas recentes do Cage Warriors e do Invicta FC, que tiveram finalizações executadas dentro de suas jaulas pela primeira vez.

No geral, foi uma semana espetacular para finalizações (e alguns infelizes que falharam), então vamos a eles.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

Nicolas Leblond vs. Ryan Curtis

Paddy McCorry x Angus Hewett

Adam Shelley vs. Mohammed Kir Ahmed



No que diz respeito às finalizações, não fica muito pior do que Nicolas Leblond aplicando um estrangulamento bulldog até que o oponente Ryan Curtis estivesse na rua dos sonhos.

Essa é uma pausa difícil para Curtis, que provavelmente sentiu que poderia encontrar uma maneira de sair da situação até que a escuridão viesse para ele. Principais adereços para Leblond por apenas derramar e, essencialmente, forçar seu caminho para a vitória. Um duro lembrete de que existem mil maneiras de perder uma luta.

Os nocautes também estavam fluindo no Cage Warriors 153, com Paddy McCorry e Adam Shelley marcando destaques memoráveis.

McCorry sentiu cheiro de sangue no primeiro round de sua luta e arremeteu, acertando Angus Hewett com uma joelhada voadora e acertando uma comemoração que com certeza vai agradar o público geral do MMA.

A finalização de Shelley foi uma das paralisações mais estranhas que já vi, já que seu oponente Muhammed Kir Ahmet foi salvo, apesar de nem ter sido derrubado.

Como você pode ver no replay, Kir Ahmet estava se iluminando, então eu entendo se o árbitro Marc Goddard tivesse visto o suficiente. Além disso, quando você vê alguém estilizando e jogando coisas giratórias assim, provavelmente é melhor errar por excesso de cautela.

Além disso, um alô para o veterano “Judô” Jim Wallhead, que anunciou sua aposentadoria depois de perder a unificação do título dos meio-médios para Rhys McKee no evento principal. O lutador de 39 anos fez um retorno surpreendente no ano passado, ganhando um cinturão interino e depois saindo em seus próprios termos em um evento principal do Cage Warrios.

O Cage Warriors 153 está disponível para replay no UFC Fight Pass e não se esqueça de conferir o Cage Warriors 154 em Roma no sábado a partir das 11h30 ET.

No Invicta FC 53, em Denver, tivemos outro estrangulamento com Olga Rubin finalizando Claire Guthrie.

Parece que vimos alguns estrangulamentos de buggy por mês desde o início de 2023, o que é um exagero, mas apenas um pouco. Talvez não precisemos mais nos maravilhar com isso e é apenas mais uma arma no arsenal do MMA que os lutadores devem ficar atentos. De qualquer forma, bela execução de Rubin, que agora soma duas vitórias seguidas.

Você pode assistir a um replay gratuito do Invicta FC 53 no YouTube.

Santiago Sandoval x Richard Montgomery

Damos uma pausa em nossa programação regular de finalizações para trazer a você este nocaute absurdo de uppercut do Fight Kingdom 1 (replay gratuito disponível no YouTube) de Butte, Mont.

Isso é Santiago Sandoval trazendo para você o equivalente meio-médio amador de Francis Ngannou quebrando Reem.

Clara Lopez vs. RENA

Shinobu Ota contra Kazuma Kuramoto

Ali Abdulkhalikov vs. Tatsuya Saika



De volta aos substitutos, Claire Lopez conquistou uma vitória frustrante sobre RENA em um evento RIZIN Landmark no fim de semana passado, pegando a popular lutadora japonesa com uma chave de joelho extremamente dolorosa.

Lopez sempre traz emoção para suas lutas e agora ela venceu quatro das últimas cinco. Por outro lado, a derrota continua um período difícil para RENA, que já perdeu duas de suas últimas três lutas e recentemente perdeu a chance de enfrentar o prodígio Seika Izawa depois que uma lesão a forçou a desistir do torneio de 2022.

O medalhista olímpico de prata greco-romana Shinobu Ota voltou acima da marca de 0,500 com um grande nocaute sobre Kazuma Kuramoto.

Tem sido um estranho início de carreira de lutador para Ota até agora. Em cinco lutas profissionais, seus oponentes têm um recorde combinado de 98-67-3 (e isso inclui Yuta Kubo, que tem 49-10-1 no kickboxing). É compreensível que ele tenha visto resultados mistos, uma consequência das promoções japonesas estarem mais do que felizes em jogar seus heróis esportivos direto no fogo.

Abrindo o card, Ali Abdulkhalikov marcou sua primeira vitória no RIZIN em grande estilo, exibindo belas mãos para eliminar Tatsuya Saika no primeiro round.

Abdulkhalikov fez seu RIZIN em 2019 com uma derrota para o próprio “Crusher” Tatsuya Kawajiri e quatro anos depois, tenho a sensação de que ele está apenas atingindo seu ritmo.

RIZIN Landmark 5 está disponível para replay pay-per-view no FITE.

Hailaierke x Li Peng

Tenglige contra Zhao Zhikang



Isso deve estar bem acima em nosso artigo, porque eu adoro um bom fatiador de panturrilha. Dos eventos de Jue Cheng King em Shanxi, na China, no fim de semana passado, Hailaierke foi para a cidade nas pernas de Li Peng para marcar uma finalização no terceiro round. Assista de novo, se tiver estômago, é uma técnica impressionante.

Tenglige também impressionou, exibindo um poder assustador e bruto ao ameaçar remover o braço de Zhao Zhikang com uma kimura.

Zhao Zhikang perdeu pela primeira vez desde que deixou o ONE Championship, caindo para esta kimura esmagadora de Tenglige. Tenglige ganhou oito seguidas agora. pic.twitter.com/ukTqCAOdA8 — Chris Presnell (@mmaecosystem) 30 de abril de 2023

Abe Alsaghir x Kevin Walker

No Lights Out Championship 11 (replay disponível com assinatura da Spectation Sports) em Wayne, Michigan, o prospecto peso leve de 21 anos Abe Alsaghir fez uma estreia profissional bem-sucedida com uma finalização apertada na guilhotina de Kevin Walker.

Se você está se perguntando por que estamos de olho em Alsaghir, ele já apareceu algumas vezes em Missed Fists. Alsaghir tem sido um colecionador de cinturões no cenário amador, quase não precisando de tempo para finalizar Mike Walker e depois soltando algumas bombas para colocar um ponto de exclamação em sua última aparição amadora. Agora ele começa sua carreira profissional com o pé direito.

Falando em luzes apagadas…

…que realmente deveria ter sido o subtítulo XMMA 6 em Myrtle Beach, SC, porque as pessoas estavam dormindo.

Vince Morales venceu sua luta contra o também veterano do UFC Teruto Ishihara, batendo e substituindo seu caminho para uma finalização impressionante.

Que finalização de Vince Morales. Derruba Teruto Ishihara com uma enorme mão direita, em seguida, trava um belo estrangulamento anaconda e coloca Yashabo para dormir. Droga. #XMMA6 pic.twitter.com/gGPEbksjvr — caposa (@Recorder_Hitman) 4 de maio de 2023

O XMMA fez um excelente trabalho ao se tornar um lar para grandes talentos lançados recentemente, como Mandel Nallo – que competiu há pouco mais de um mês pelo Bellator – e Saidyokub Kakhramonov deixaram seus oponentes deitados na quarta-feira.

Puta merda. Saidyokub não estava jogando. Derrubou Rafael Costa e o estrangulou na montada com um triângulo de braço em 55 segundos. Não acho que ele esteja fora do UFC por muito tempo. #XMMA6 pic.twitter.com/VzHYuVtc1B — caposa (@Recorder_Hitman) 4 de maio de 2023

Que bela armação de Nallo, primeiro ferindo Jorge Daniel La Terra com um leg kick e depois silenciando-o com ground and pound.

Kakhramonov foi uma partida tão estranha do UFC. Ele parecia bem vencendo suas duas lutas contra Ronnie Lawrence e Trevin Jones (ambos ainda estão no elenco do UFC), mas foi dispensado logo após uma derrota para Said Nurmagomedov. Ele tem 27 anos e é claramente talentoso, então o que há?

Não que Kakhramonov esteja muito estressado com isso.

Ganhei um bom dinheiro com. XMMA então eu sou hétero – Saidyokub Kakhramonov (@SaidYokubMMA) 4 de maio de 2023

Por fim, não sei o que estava acontecendo com os ouvidos esta semana, mas foi uma semana ruim para ser um, pois tivemos um mordiscado em uma luta no Cazaquistão e outro simplesmente explodiu. Verifique por si mesmo se tiver estômago para isso.

Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.