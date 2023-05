Missed Fists: O lutador acerta um soco na virilha infelizmente cronometrado no oponente no ar

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Divulgação completa: originalmente optei por um destaque mais tradicional para nos conduzir esta semana, mas depois de um momento de reflexão silenciosa e cuidadosa, percebi que seria um abandono do dever se eu não garantisse que o clipe a seguir recebesse seu reconhecimento adequado.

Tomaz Zadyma vs. Alan Kwiecinski

HOMEM PULOU E LEVOU UM SOCO NA VIRILHA LOL

*aham*

O que eu queria escrever é que no sábado passado, em um evento Fame MMA em Lodz, na Polônia, Tomasz Zadyma acertou um soco bem no meio das pernas de Alan Kwiecinski no momento em que Kwiecinski tentava uma infeliz joelhada saltitante. E como seria de esperar apenas lendo essa sequência de eventos, os resultados foram previsivelmente hilários.

Grandes elogios ao Fame MMA por nos dar o picture-in-picture para que pudéssemos não apenas obter os melhores ângulos de visão possíveis desse momento decisivo, mas também acompanhar o sofrimento de Kwiecinzki em tempo real. Infelizmente, os destaques em alta definição e câmera lenta do evento não incluem o gol de Zadyma e não consigo imaginar o porquê.

Normalmente, é aqui que eu faria um pequeno discurso sobre como os árbitros precisam ser mais agressivos quando se trata de marcar pontos, porque pedir a eles que determinem consistentemente entre faltas intencionais ou não intencionais é injusto para todos os envolvidos e eu prefiro errar do lado do lutador em desvantagem, mas não tenho ideia do que fazer com esse cenário específico. De alguma forma, não acho que Big John tenha abordado isso em seus cursos de COMANDO.

Zadyma venceu na decisão dividida, mais uma vez nos lembrando de sempre trapacear (mesmo que por acidente).

Zenny Huang vs. Air Koga

Se eu fosse menos um idiota juvenil, a finalização inspirada de Zenny Huang de Aira Koga em um evento Shooto Colors em Tóquio certamente teria sido nossa história principal. Certifique-se de assistir a este:

Não tenho certeza se Koga bate no braço pressionando sua garganta ou o braço sendo torcido em um ângulo indescritível. Está tudo mal, seja o que for.

O uploader @KGB175175kgb referiu-se ao final como um colarinho estrangulamentoenquanto o estimado caposa foi com estrangulamento Imanari. Tapology e Sherdog simplesmente registraram como um mata-leão, o que realmente não faz justiça.

Estou inclinado a concordar com a caposa, pois esse estrangulamento me lembrou o Imanari que Mackenzie Dern deu um tapa em Montana De La Rosa (então Montana Stewart) muitas luas atrás. Você pode assistir essa beleza gratuitamente no Facebook.

Marek Mazuch x Gianni Melillo

Robert Briczek vs. Lee Chadwick



A finalização de Huang foi igualada apenas pela linda omoplata invertida de Louis Glismann do Oktagon 43, que cobrimos no início desta semana, então leia tudo sobre isso.

O que você talvez não tenha visto foram os dois nocautes do card, cortesia de Mark Muzach e Gianni Melillo.

Marek Mazúch entregou outra grande vitória por nocaute contra Gianni Melillo para impedir sua derrapagem. Ele tem dinamite nas mãos e é capaz de encerrar o show a qualquer momento. O ex-soldado profissional está de volta! https://t.co/TVP7NaDRbZ & DAZN pic.twitter.com/BDRRAr7Gol — OCTAGON MMA (@OktagonOfficial) 20 de maio de 2023

Mazuch apenas derrama naquele clipe até que Gianni Melillo esteja de bruços no tatame.

Robert Bryczek se torna o primeiro homem a finalizar Lee Chadwick desde 2016. Agora são 4️⃣ vitórias por nocaute no primeiro round em suas últimas 4️⃣ lutas. A divisão dos médios tem um problema sério nas mãos! https://t.co/TVP7NaDRbZ & DAZN pic.twitter.com/aSml75TJrq — OCTAGON MMA (@OktagonOfficial) 20 de maio de 2023

O nocaute de Bryczek não é tão memorável, mas dá continuidade a uma impressionante forma do peso médio polonês. Ele já nocauteou seus últimos quatro oponentes na primeira rodada, com o jogador de 17 anos Lee Chadwick sendo o último nome em sua lista de alvos.

O Oktagon 43 está disponível para replay com uma assinatura do DAZN.

Dimas Chapa vs. Armando Zuniga

Do Fury Challenger Series 4, temos outra finalização espetacular, cortesia de Dimas Chapa arriscando tudo para derrotar Armando Zuniga.

Esse é um triângulo voador de livro didático (não que os livros didáticos devam ensinar lutadores a tentar triângulos voadores!) E você pode vê-lo se desenvolver assim que Chapa usa o controle de pulso para dobrar a mão esquerda de Zuniga em direção ao corpo. Essa defesa frouxa de grappling significou a ruína de Zuniga.

Apesar da execução cirúrgica da manobra, Chapa admitiu depois que não tinha ideia de onde isso veio.

Fury Challenger Series 4 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Maurício Afonso vs. Maurício Nievas

E no UFC Fight Pass, tivemos este fantástico nocaute e celebração de Mauricio Alfonso no Lux Fight League 32 (disponível para replay no UFC Fight Pass) em Guadalajara, México:

Embora normalmente não aprovemos Mauricio no crime de Mauricio por aqui, foi uma delícia assistir. Sua milhagem pode variar na celebração pós-luta em que um Alfonso descontroladamente entusiasmado quase termina sua própria carreira de merda ao errar não um, mas dois backflips fora da jaula.

De volta a uma nota mais positiva, são cinco nocautes no primeiro round para Alfonso por 6 a 0, um peso-galo de 25 anos da Venezuela. Com essa combinação de poder de finalização e brio, esperamos vê-lo mais antes do final do ano.

