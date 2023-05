MLS é a principal candidata a ser o próximo destino de Cristiano Ronaldo

CA aventura de ristiano Ronaldo na Arábia Saudita não foi exatamente conforme o planejado e há sugestões de que ele pode estar pensando em encerrar prematuramente sua estadia com Al Nasseronde tem contrato até 2025.

Quanto ao seu próximo destino, o dinheiro parece estar indo para Liga principal de futebol.

O incrível presente de Natal de Georgina para Cristiano Ronaldo

ronaldoclube atual de Al Nasser foram recentemente eliminados da copa e estão em segundo lugar na Saudi Pro League, três pontos atrás Al Ittihadque jogaram um jogo a menos.

O craque português tem contrato até 2025, mas alguns sites de apostas já especulam onde ele poderá jogar na próxima temporada.

Cristiano Ronaldo é procurado nos EUA

As equipes da MLS adorariam trazer o ronaldo marca nos Estados Unidos e havia até uma oferta na mesa de Inter Miami de David Beckham em um ponto.

beckhama prioridade era trazer Lionel Messi para a Flórida, mas, quando ronaldoproblemas de Manchester United deu uma oportunidade, ele tentou aproveitá-la ao máximo.

Em última análise, porém, a força financeira do lado saudita venceu e ronaldo foi para a Saudi Pro League.

A transição não foi tão tranquila quanto o esperado, e acredita-se que ele estará aberto a um novo desafio mais cedo ou mais tarde.

As probabilidades da próxima jogada de Cristiano Ronaldo

As casas de apostas têm ronaldo em 6/4 para se juntar a qualquer lado da MLS em seu próximo movimento. Enquanto isso, uma mudança romântica de volta para sua terra natal com o ex-time Sporting CP é a segunda opção mais provável de acordo com Paddy Power, com chances de 2/1.

Um pouco mais abaixo na lista, Newcastle em 01/06 estão interessados ​​no jogador de 38 anos, em um negócio que ironicamente seria financiado por dinheiro saudita.

A possibilidade de futebol na Liga dos Campeões e talvez um último viva na Premier League pode tentar ronaldo ao Parque St. James.

E, por mais improvável que pareça, Manchester United em 16/01 e Real Madrid em 18/1 também estão na lista.