Modelo Onlyfans Orla Melissa Sloan supostamente chantageou e assediou vários jogadores do Chelsea

EUt é de conhecimento comum que os jogadores de futebol têm um grande talento para flertar, especialmente em festas.

Juventude e dinheiro são armas muito poderosas, mas também perigosas. Os jogadores podem conhecer mulheres sem ter suas esposas por perto no momento, pois muitas delas estarão interessadas em seu poder econômico.

Foi precisamente o que aconteceu a vários jogadores do Chelsea com modelo de 22 anos Orla Melissa Sloan. Uma estrela do OnlyFans que provou ser um perigo real para os jogadores de futebol que ela está interessada.

Em quais jogadores do Chelsea Orla Melissa Sloan estava interessada?

Os jogadores envolvidos são Ben Chilwell, Mason Mount e Billy Gilmourtanto quanto é conhecido no momento.

Os três tiveram relacionamentos com ela, mas quando decidiram parar de vê-la, ela começou a assediá-los e chantageá-los. Apesar de ser um caso de uma noite, para ela era como estar em um relacionamento com eles.

Diz-se que a modelo tinha até 21 números de telefone de diferentes jogadores de futebol em sua posse.

Ela enfrenta uma sentença de prisão depois de admitir três crimes: um por assédio não violento de Chilwelle dois por assédio Monte e Gilmour.

Modelo OnlyFans apaixonada por Pep Guardiola

E não são apenas os jogadores que sofrem esse tipo de assédio. Treinadores como Pep Guardiola também têm seus fãs. Um exemplo é o fã de boxe Elle Brookeque tem 700.000 seguidores no Instagram.

Em entrevista aos Sites de Apostas, a britânica deu a sua opinião sobre o treinador espanhol e reconheceu que está “muito gostoso”: “Está mais bonito agora do que quando tinha cabelo. É como um rei espanhol!”

Ela também falou sobre os jogadores que ela mais gosta: “Grealish, Foden, Stones, Mason Mount e Kyle Walker. A montagem é ‘quente’. Não acho que ele virá para o City neste verão, embora também não ache que precisamos dele.