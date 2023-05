Mondelez Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil: Confira as Regiões Disponíveis

A renomada empresa Mondelez, líder global no setor de alimentos e bebidas, anunciou na data de hoje a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. Com marcas reconhecidas internacionalmente, como Cadbury, Oreo, Trident e Milka, a Mondelez busca profissionais talentosos para integrarem sua equipe em diferentes áreas de atuação.

Mondelez anuncia novas contratações em suas unidades do Brasil

As vagas estão disponíveis em áreas como vendas, marketing, produção, logística, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, finanças, entre outras. A Mondelez valoriza a diversidade e a inclusão, buscando profissionais com diferentes formações, habilidades e perspectivas.

As oportunidades de emprego abrangem diversas cidades do país, abrindo caminho para candidatos de diferentes regiões. A empresa está em busca de profissionais qualificados e comprometidos, que possuam experiência nas áreas específicas de atuação e estejam alinhados com os valores e objetivos da Mondelez. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Ajudante Geral Sazonal PCD – Curitiba;







Líder de Equipe – Curitiba;







Líder de Logística de Produção – Curitiba;







Jovem Aprendiz – São Paulo;







Auxiliar de Produção PCD – Vitória de Santo Antão;







Banco de Oportunidades – Vitória de Santo Antão.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas de emprego na Mondelez podem acessar o site 123empregos. Na página, os candidatos poderão encontrar informações detalhadas sobre as vagas disponíveis, requisitos específicos e como participar do processo seletivo. A companhia reforça seu compromisso com o desenvolvimento econômico do país e a geração de empregos, proporcionando uma chance para profissionais talentosos e ambiciosos.

