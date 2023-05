Montana se torna o primeiro estado dos EUA a banir o TikTok citando preocupações com a segurança nacional

Governador de Montana Greg Gianforteassinou uma legislação histórica na quarta-feira, efetivamente banindo o aplicativo de mídia social de propriedade chinesa TikTok de operar dentro do estado. A medida visa proteger os moradores de suposta coleta de informações pela China, tornando Montana o primeiro estado nos Estados Unidos para tomar tal ação contra o popular aplicativo de vídeo curto.

Pela nova lei, será ilegal para Google e lojas de aplicativos da Apple oferecer TikTok dentro das fronteiras de Montana. No entanto, nenhuma penalidade será imposta aos indivíduos que continuarem a usar o aplicativo. A proibição está definida para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024mas espera-se que enfrente contestações legais nos próximos meses.

TikTokque pertence à empresa de tecnologia chinesa ByteDança, não respondeu a perguntas sobre possíveis ações legais em resposta à proibição. Anteriormente, a empresa divulgou um comunicado afirmando que a lei infringia o Direitos da Primeira Emenda dos residentes de Montana e se comprometeu a continuar defendendo os direitos de seus usuários dentro e fora do estado.

A decisão de Proibir TikTok em Montana ocorre em meio a crescentes preocupações entre os legisladores e autoridades estaduais dos EUA em relação à potencial influência do governo chinês sobre a plataforma. Com mais 150 milhões de usuários americanos, o TikTok se tornou incrivelmente popular, principalmente entre os adolescentes. A Centro de Pesquisa Pew estudo revelou que 67% dos adolescentes americanos de 13 a 17 anos usam o TikTok, com 16% de todos os adolescentes relatando uso quase constante. O TikTok enfatizou que a maioria de seus usuários tem mais de 18 anos.

Em março, CEO da TikTok, Shou Zi Chew enfrentou questionamentos de um comitê do Congresso sobre a segurança dos dados do usuário e o potencial governo chinês acesso à plataforma. No entanto, proibições em todo o país ou maiores poderes regulatórios sobre TikTok ainda não ganharam força no Congresso.

Governador Gianforteum republicano, defendeu a nova legislação como um meio de proteger os habitantes de Montana da vigilância do Partido Comunista Chinês. De acordo com a lei, o TikTok pode enfrentar multas por cada violação, enquanto a Apple e o Google também podem incorrer em multas de $10.000 por violaçãopor dia caso não cumpram a proibição.

Grupos de liberdades civis e legisladores protestam contra a proibição do TikTok em Montana, citando preocupações com a liberdade de expressão

O União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) prontamente criticou a lei, rotulando-a de inconstitucional. A ACLU destacou que, a menos que os tribunais intervenham, a proibição entrará em vigor em 1º de janeiro. Keegan Medranodiretor de política da ACLU de Montana, condenou a lei por infringir os direitos de liberdade de expressão de centenas de milhares de montanenses que usam TikTok para auto-expressão, coleta de informações e administração de pequenos negócios.

Antigo presidentet Donald Trumptentativa de banir TikTok e WeChat baixa através de um Departamento comercial a ordem em 2020 foi finalmente bloqueada por vários tribunais e não se concretizou.

TikTok encontrou apoio entre vários membros democratas do Congresso, incluindo Representative Alexandria Ocasio-Cortez, bem como grupos da Primeira Emenda, como a ACLU. Grupo da indústria NetChoiceconselho geral da Carl Szabotambém denunciou a lei, enfatizando que o governo não pode impedir o acesso ao discurso constitucionalmente protegido, independentemente do meio.

O governador Gianforte inicialmente procurou expandir a proibição para incluir outros aplicativos de mídia social que compartilham determinados dados com adversários estrangeiros. Além disso, a legislação proíbe o uso de qualquer aplicativo de mídia social que colete e forneça informações ou dados pessoais a adversários estrangeiros em dispositivos emitidos pelo governo estadual. Enquanto isso, o TikTok está trabalhando ativamente em “Projeto Texas”, uma iniciativa que visa estabelecer uma entidade separada armazenando dados de usuários americanos em servidores operados por empresa de tecnologia americana Oracle dentro dos Estados Unidos.