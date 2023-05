Monte Carlo Joias: Inscreva-se para Vagas Disponíveis – Envie seu Currículo!

A Monte Carlo Joias, rede de lojas de varejo de produtos de luxo e joias, que está na ativa há mais de quatro décadas, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, antes de dar mais detalhes, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Gente e Gestão JR – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente Administrativo – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Vendas – Morumbi Shopping – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Vendas – Salvador – BA – Efetivo;

Assistente de Vendas – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Assistente de Vendas – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente de Vendas – Vitória – Espírito Santo – Efetivo;

Coordenador de TI (Infraestrutura) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Estágio em Operações – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estoquista – Morumbi Shopping – São Paulo – SP – Efetivo;

Estoquista – Pantanal Shopping – Cuiabá – MT – Efetivo;

Estoquista – Santos – SP – Efetivo;

Estoquista – Shopping Iguatemi – Campinas – SP – Efetivo;

Gerente de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente de Loja – Barueri – SP – Efetivo;

Polidor – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor – Morumbi Shopping – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor – ParkShopping Barigui – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor – Santos – SP – Efetivo;

Vendedor – Shopping Anália Franco – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Monte Carlo Joias

Sobre a Monte Carlo Joias, é interessante frisar que, no decorrer dos seus 40 anos de trajetória, a Monte Carlo se tornou conhecida por suas iniciativas pioneiras. Democratizou o luxo no Brasil, através do conceito único da marca.

Além disso, ao longo de sua história, a Monte Carlo conquistou a grande credibilidade que possui hoje no mercado joalheiro brasileiro e se tornou uma das maiores joalherias do país, presente em mais de 10 estados e com mais de 500 colaboradores.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

