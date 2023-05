Morgan, Kelly e Jenner criticam as alegações de Meghan e Harry: “De jeito nenhum foi uma perseguição de carro de 2 horas, não em Nova York”

Piers Morgan, Megyn Kellye Caitlyn Jenner todos criticaram Meghan Markle e Príncipe HarryA alegação de uma perseguição de carro “quase catastrófica” de duas horas em Manhattan na noite de terça-feira.

O Duque e Duquesa de Sussex afirmou que eles foram implacavelmente perseguidos por paparazzi agressivos depois de deixar o Prêmios Mulheres de Visão e indo para uma residência particular no Upper East Side. No entanto, os céticos, incluindo Morgan, foram às redes sociais para questionar a validade de sua história.

Morgan twittou: “Não houve perseguição de 2 horas, a história deles está se desenrolando a cada minuto.” Kelly também expressou dúvidas: “Eu morei em Manhattan por 17 anos e não é possível ter uma ‘perseguição de carro’ de 2 horas lá. Muitos semáforos / sinais de parada, muito tráfego de pedestres / carros e centenas de lugares onde você pode encostar com segurança para se proteger.”

Jenner, tendo experimentado paparazzi a seguindo, entrou na conversa, destacando que faz parte do território. Outro cético apontou a aparente falta de cinto de segurança de Markle e um sorriso quando ela entrou em um táxi amarelo após a suposta perseguição.

O Departamento de Polícia de Nova York divulgou um comunicado confirmando sua assistência à equipe de segurança do casal, mas não mencionou colisões, feridos ou prisões. O oficial da polícia declarou: “O duque e a duquesa de Sussex chegaram ao seu destino e não houve relatos de colisões, intimações, ferimentos ou prisões a respeito”.

Motorista diz que situação não era nada assustadora

Durante o incidente, o grupo buscou refúgio no 19ª Delegacia de NYPD no Upper East Side antes de continuar sua jornada em um táxi amarelo. Sonny Singh, o taxista, compartilhou sua experiência, mencionando o súbito aparecimento de paparazzi e seu incessante flash de câmeras. Singh descreveu a situação como escandalosa, mas não assustadora: “Eles estavam apenas tentando chegar em casa.”

Singh se lembra de ter sido instruído a voltar para a delegacia logo após iniciar a viagem com o casal, pois havia a preocupação de que os paparazzi continuassem a segui-los e revelassem sua localização. Ele afirmou que Meghan e Harry pareciam chocados durante o passeio, proferindo repetidamente “Oh meu Deus”.

Apesar da situação caótica, Singh enfatizou que nunca se sentiu em perigo e considerava a cidade de Nova York um lugar seguro. Ele estimou que toda a viagem com o casal durou cerca de 10 minutos antes de eles retornarem para buscar mais proteção.