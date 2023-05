Morning Report: Israel Adesanya diz que fez ‘um favor’ ao filho de Alex Pereira com o UFC 287 após a luta

Se Israel Adesanya aparecer em sua próxima luta com uma tatuagem “No Ragrets”, você saberá por quê.

A saga entre o bicampeão dos médios e o filho de Alex Pereira já deve ter um capítulo próprio no MMA. Após seu nocaute de destaque sobre Pereira no UFC 287, Adesanya zombou da progênie de Pereira – que estava sentado ao lado da jaula – imitando a comemoração que o jovem Pereira dirigiu em “The Last Stylebender” após a derrota por nocaute de Adesanya para “Poatan” em sua segunda luta de kickboxing. em 2017.

A reação às ações de Adesanya foi rápida e polarizadora. Algumas pessoas na comunidade do MMA odiaram. Alguns (como o vilão original Chael Sonnen) adoraram.

O próprio Adesanya admitiu que sua decisão foi mesquinha após sua vitória. Mas você sabe o que? Mesmo com a vantagem de alguma distância, ele não se arrepende nem por um segundo.

“Eu sabia onde todos estavam. eu sabia onde [my family] estavam, eu sabia onde estava a família dele, sabia onde todos estavam”, disse Adesanya em seu canal no YouTube. “Então, enquanto eu estava andando, pensei: ‘Onde está [Pereira’s son]? Vou encontrá-lo. E eu vejo seu filho, e então sua irmã, eu acho, estava segurando-os, protegendo-os porque eles estavam chorando.

“Bang. E, novamente, eu não reajo – eu respondo. ‘Ele é só uma criança.’ E eu fico tipo, e p*rra o quê? Se eu tivesse um filho e ele viesse para a gaiola depois de 287 e começasse a fazer isso ao lado de Pereira, eu diria: ‘Que porra você está fazendo? Ei, venha aqui. Desculpar-se. Peça desculpas a esse homem.

“Mano, o cara me nocauteou em seu país natal e é a primeira vez que levo uma surra, e então você vê seu filho fazendo isso e não tem disciplina para repreendê-lo?” Adesanya continuou. “E então novamente antes [UFC] 281, você está no seu carro e pensa: ‘Oh, veja o que meu filho fez. … Eu estava tipo, que porra é essa? Você está tirando sarro de um dos momentos da minha vida do qual não tenho tanto orgulho. Eu sou como, ‘Bet. Se você não vai ensinar boas maneiras e respeito a seus filhos, eu vou. Então fiz um favor a ele. Fiz um favor a esse garoto.

“Agora ele tem uma lição de vida que pode guardar para sempre e apenas lembrar disso. Ele pode se lembrar disso. Mas sim, não me arrependo. Estou feliz por ter feito isso. Fodam-se as crianças.

Michael Jordan tem nunca estive mais orgulhoso.

E com aquela dose diária de mesquinhez fora do caminho, vá em frente e recoste-se naquela sua cadeira, sirva-se daquela xícara de café da manhã e vamos mergulhar em algumas manchetes.

Deveria ter acontecido originalmente de qualquer maneira. Amanda Nunes não enfrenta mais Julianna Peña no UFC 289 depois que Peña quebrou as costelas. Próximo? Espera… essa música é da Irene Aldana?!

Tempo de visualização. Uma vitória do Cejudo é o melhor para os negócios? Muhammad ou Burns podem entrar em uma disputa de título com uma vitória? Seus amigos do MMA Fighting preparam a mesa para a semana de lutas do UFC 288.

É por isso que não podemos ter coisas boas. A melhor luta fora dos dois primeiros do UFC 288 está arruinada. Movsar Evloev vs. Bryce Mitchell foi lindo demais para este mundo.

Deve ler. Meu homem, Jed Meshew, deu o melhor de si e derramou mais de 30 anos de história para classificar as melhores categorias de novatos do UFC de todos os tempos. De verdade, faça um favor a si mesmo e confira este. Eu não posso recomendar o suficiente.

#EleNãoFezNadaErrado. A saga da briga de rua de Nate Diaz com Fauxgan Paul continua. O filho favorito de Stockton está marcado para uma audiência preliminar em 27 de junho em Nova Orleans.

Grandes planos. O tempo de Aljamain Sterling no peso-galo pode estar chegando ao fim. O campeão diz ao nosso Damon Martin que ele provavelmente terminou com 135 libras depois de mais duas lutas.

Diabos Lee of a Morning: O rei do norte Alexander K. Lee substitui nosso amigo Mike Heck uma última vez para refletir sobre quais outras estrelas do MMA seriam ideais para o boxe sem luvas, além de pensamentos do UFC 288, randos da mídia , e mais.

Não esperava que esse confronto inócuo de Sterling-Cejudo recebesse o tratamento do filme Zapruder nas últimas 48 horas, mas é assim que você sabe que é uma semana de pay-per-view.

Espere, espere, espere – você está me dizendo que morde as orelhas não é a melhor tática para finalizar o mata-leão?? Isso é louco!!! Alguém provavelmente deveria contar a Thiago Oliveira…

(Absurdo começando em torno da marca de 4:15:12.)

UFC pay-per-view ou não, Demetrious Johnson x Adriano Moraes 3 é a melhor ou a segunda melhor luta do fim de semana. Valorize o tempo que nos resta com DJ antes que ele se vá.

Dê crédito a quem merece: Mesmo na semana da luta, Henry Cejudo é uma máquina de conteúdo.

Esses dois vão fazer isso até o fim dos tempos.

* Nocauteado no Kick Boxing e depois colocado na maca

* derrotado na decisão

* Nocaute técnico no UFC Isso é mais uma qualidade do que 1 KO no UFC. pic.twitter.com/ZdhCnTiVpo — Alex “Poatan” Pereira (@AlexPereiraUFC) 2 de maio de 2023

Papa Chael está vindo para todos os nossos trabalhos.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS: O Bellator nunca apresentou uma oferta a Francis.

PFL e Francisco chegaram a um acordo.

Não posso garantir que Francis vai competir novamente, mas se o fizer, será na jaula inteligente. De nada — Chael Sonnen (@ChaelSonnen) 2 de maio de 2023

Corey Anderson acordou e escolheu a violência.

Nunca é velho demais para alguma reinvenção.

Primeiro dia de aula!

Resolvi fazer algumas aulas para fazer algo novo e diferente com meu tempo livre e energia entre as lutas.

Dia 1 e já me deram dever de casa!! Alguma vez você já quis voltar e trabalhar em sua educação? Por que ou por que não? pic.twitter.com/Ex0l20QUtF — Alpha Cat Zingano (@CatZingano) 2 de maio de 2023

Magro Paul Craig ???

Paul Craig planeja passar para os médios neste verão! Ele diz que eles fizeram todos os testes e é possível afirmar… “Nós seríamos um GRANDE, MAU filho da puta no peso médio” Quem você acha que ele deve enfrentar em sua estréia no peso médio? Jack Hermansson ou Roman Dolidze? pic.twitter.com/b0rp35Elm2 — Jordain (@McDainMMA) 1º de maio de 2023

Quero dizer, isso é um golpe baixo.

Round 9. Eu estava jogando pingue-pongue com a cabeça desse cara várias vezes nessa luta. Se você não acha que há alguns ajustes realmente legais que podem ser feitos e implementados em uma segunda luta, para terminar o trabalho, você é um tolo. https://t.co/tVUKzTFJk5 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 3 de maio de 2023

Comovente: a pior pessoa que você conhece acaba de fazer uma grande observação.

Engraçado como os promotores sempre tentam desvalorizar os lutadores em benefício próprio/narrativa. Francis é o melhor lutador de MMA peso pesado do mundo e merece ser tratado como tal. https://t.co/VBA5dnzQ9h —Jake Paul (@jakepaul) 2 de maio de 2023

Julianna Peña está fora, Irene Aldana enfrenta Amanda Nunes no UFC 299 em junho

Bryce Mitchell fora, Diego Lopes enfrenta Movsar Evloev no UFC 288 no sábado

Kai Kara-France x Amir Albazi foi promovido ao evento principal do UFC Vegas 74 em 3 de junho

Neil Magny x Phil Rowe pelo UFC Jacksonville em 24 de junho

Não se desespere! Está de volta à sua programação regular com o estimado Drake Riggs amanhã, mas não resisti a preencher uma vaga inicial quando ele disse que estava doente.