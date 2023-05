Morre a lenda da música Gordon Lightfoot, cujas canções foram interpretadas por Elvis Presley, Bob Dylan ou Eric Clapton

Gordon Lightfoot, o lendário cantor e compositor conhecido por “If You Could Read My Mind” e “Sundown” e por canções que contavam histórias da identidade canadense, morreu na segunda-feira. Ele tinha 84 anos.

A representante Victoria Lord disse que o músico morreu em um hospital de Toronto. Sua causa de morte não estava imediatamente disponível.

Considerado uma das vozes mais renomadas a emergir da cena dos clubes folk de Yorkville em Toronto na década de 1960, Lightfoot gravou 20 álbuns de estúdio e escreveu centenas de canções, incluindo “Carefree Highway”, “Early Morning Rain” e “The Wreck of the Edmund Fitzgerald”. “

Na década de 1970, Lightfoot recebeu cinco indicações ao Grammy, três discos de platina e nove discos de ouro para álbuns e singles. Ele se apresentou em mais de 1.500 shows e gravou 500 músicas.

Ele viajou tarde em sua vida. No mês passado, ele cancelou os próximos shows nos Estados Unidos e Canadá, alegando problemas de saúde.

“Perdemos um de nossos maiores cantores e compositores”, tuitou o primeiro-ministro Justin Trudeau. “Gordon Lightfoot capturou o espírito de nosso país em sua música – e, ao fazê-lo, ajudou a moldar a paisagem sonora do Canadá. Que sua música continue a inspirar as gerações futuras e que seu legado viva para sempre.”

Lightfoot era um “talento raro”

Uma vez chamado de “talento raro” por Bob DylanLightfoot foi regravado por dezenas de artistas, incluindo Elvis Presley, Barbra Streisand, Harry Belafonte, Johnny Cash, Anne Murray, Jane’s Addiction e Sarah McLachlan.

A maioria de suas canções é profundamente autobiográfica com letras que investigam suas próprias experiências de maneira franca e exploram questões que envolvem a identidade nacional canadense. “Canadian Railroad Trilogy” retratou a construção da ferrovia.

“Eu simplesmente escrevo as canções sobre onde estou e de onde venho”, disse ele uma vez. “Eu pego situações e escrevo poemas sobre elas.”

A música de Lightfoot tinha um estilo próprio. “Não é country, nem folk, nem rock”, disse ele em uma entrevista de 2000. No entanto, tem cepas de todos os três.

“O naufrágio do Edmund Fitzgerald”, por exemplo, é uma homenagem assombrosa aos 29 homens que morreram no naufrágio do navio em 1975 no Lago Superior durante uma tempestade.

Embora os pais de Lightfoot tenham reconhecido seus talentos musicais desde cedo, ele não pretendia se tornar um renomado cantor de baladas.

Ele começou a cantar no coral de sua igreja e sonhava em se tornar um músico de jazz. Aos 13 anos, a soprano venceu um concurso de talentos no Kiwanis Music Festival, realizado no Massey Hall de Toronto.

“Lembro-me da emoção de estar na frente da multidão”, disse Lightfoot em uma entrevista de 2018. “Foi um trampolim para mim…”

O apelo daqueles primeiros dias pegou e no colégio, seu quarteto de barbearia, The Collegiate Four, ganhou uma competição de talentos da CBC. Ele dedilhou sua primeira guitarra em 1956 e começou a se dedicar à composição nos meses seguintes. Talvez distraído por seu gosto pela música, ele foi reprovado em álgebra pela primeira vez. Depois de fazer o curso novamente, ele se formou em 1957.

A essa altura, Lightfoot já havia escrito sua primeira composição séria – “The Hula Hoop Song”, inspirada no brinquedo que estava varrendo a cultura. As tentativas de vender a música não deram em nada, então aos 18 anos ele foi para os Estados Unidos para estudar música por um ano. A viagem foi financiada em parte pelo dinheiro economizado com um trabalho de entrega de roupas de cama para resorts em sua cidade natal.

A vida em Hollywood não era uma boa opção, entretanto, e não demorou muito para que Lightfoot voltasse ao Canadá. Ele prometeu se mudar para Toronto para perseguir suas ambições musicais, aceitando qualquer emprego disponível, incluindo um cargo em um banco antes de conseguir um show como dançarino quadrado no “Country Hoedown” da CBC.

Seu primeiro show foi no Fran’s Restaurant, uma lanchonete familiar no centro da cidade que gostou de sua sensibilidade folk. Foi lá que ele conheceu o músico Ronnie Hawkins.

A cantora estava morando com alguns amigos em um prédio condenado em Yorkville, então uma área boêmia onde futuras estrelas, incluindo Neil Young e Joni Mitchell, aprenderiam seu ofício em clubes cheios de fumaça.

Lightfoot fez sua popular estreia no rádio com o single “(Remember Me) I’m the One” em 1962, que o levou a uma série de sucessos e parcerias com outros músicos locais. Quando ele começou a tocar no Mariposa Folk Festival em sua cidade natal, Orillia, Ontário, naquele mesmo ano, Lightfoot estabeleceu um relacionamento que o tornou o artista mais leal do festival.

Em 1964, ele estava acumulando boca a boca positivo pela cidade e o público começava a se reunir em números crescentes. No ano seguinte, a música “I’m Not Sayin'” de Lightfoot foi um sucesso no Canadá, o que ajudou a divulgar seu nome nos Estados Unidos.

Algumas capas de outros artistas também não atrapalharam. marty robbins‘ A gravação de 1965 de “Ribbon of Darkness” alcançou o primeiro lugar nas paradas country dos Estados Unidos, enquanto Peter, Paul e Mary levaram a composição de Lightfoot, “For Lovin ‘Me”, para o Top 30 dos Estados Unidos. ele gravou, desde então foi tocada por centenas de outros músicos.

Naquele verão, Lightfoot se apresentou no Newport Folk Festival, no mesmo ano em que Dylan abalou o público quando abandonou sua personalidade folk tocando uma guitarra elétrica.

Quando o boom da música folk chegou ao fim no final dos anos 1960, Lightfoot já estava fazendo sua transição para a música pop com facilidade.

Em 1971, ele fez sua primeira aparição na parada da Billboard com “If You Could Read My Mind”. Alcançou a 5ª posição e, desde então, gerou dezenas de capas.

A popularidade de Lightfoot atingiu o pico em meados da década de 1970, quando seu single e álbum, “Sundown”, lideraram as paradas da Billboard, sua primeira e única vez.

Durante sua carreira, Lightfoot recebeu 12 Juno Awards, incluindo um em 1970, quando foi chamado de Gold Leaf.

Em 1986, ele foi introduzido no Canadian Recording Industry Hall of Fame, agora o Canadian Music Hall of Fame. Ele recebeu o prêmio do Governador Geral em 1997 e foi introduzido no Hall da Fama da Música Country Canadense em 2001.