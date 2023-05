Morre Ralph Boston, o homem que quebrou o recorde de Jesse Owens

Ralph Bostono atleta que quebrou Jesse Owens‘ recorde mundial no salto em distância, morreu em 30 de abril aos 83 anos após sofrer um derrame.

Em 12 de agosto de 1960, saltou 8,21 metros, oito centímetros a mais que o recorde Owens havia estabelecido em 1935. Três semanas depois, ele ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma.

O saltador americano quebrou o recorde mundial mais cinco vezes. Em maio de 1961, ele superou 8,24 e, dois meses depois, saltou 8,28 em uma partida atlética entre a União Soviética e os Estados Unidos em Moscou. Ter-Ovanesyan quebrou o recorde de Boston em 1962 com 8,31 m, mas o americano o recuperou em 1964 ao saltar primeiro 8,31, em Kingston, Jamaica, e depois 8,34 m nas eliminatórias olímpicas. Finalmente, em 1965 saltou 8,35 m, marca igualada por Ter-Ovanesyan em 1967. Um ano depois, nos Jogos do México, Bob Beamon chegaria a 8,90m.

Bostona inspiração de estava por trás Beamonsalto estratosférico de que ele serviu como um ídolo. Ele foi até seu treinador não oficial depois Beamon e outros atletas perderam suas bolsas de estudo por boicotar uma competição atlética contra outra universidade por causa das visões historicamente racistas da Igreja Mórmon.

Ralph Boston também tem a honra de ser o único saltador em distância com medalha olímpica de cada cor: ouro em Roma, prata em Tóquio 64 e bronze no México 68. Além disso, apenas Carl Lewiscom quatro ouros, é o que mais pódios tem em Jogos da modalidade.

Lewis pranteado Bostonmorte de: “Estou arrasado com a morte de Ralph Boston. Eu o idolatrava quando criança e ele foi uma grande influência na minha vida. Vou sentir falta de sua voz e apoio. Ele mudou o jogo como atleta, defensor e mentor. Saltadores, saibam o nome dele. Descanse com os grandes.”

O décimo filho de um fazendeiro de Laurel (Mississippi), com as ferramentas de seu pai, construiu uma pista em um terreno próximo com uma área de salto feita de bambu e serragem para amortecer o salto. Em seu retorno com o ouro de Roma, ele continuou a sofrer segregação racial. “Eu era um cidadão do mundo, mas não um cidadão do Mississippi”, comentou na época.

Após o bronze no México, ele se aposentou: “Foi fácil encerrar minha carreira. Ganhei um ouro, uma prata e um bronze nessa ordem. Não há nada para o quarto lugar, então eu apenas disse: ‘OK, chega’ ” lembrou Bostonque mais tarde se tornou comentarista de televisão.