Mortes inexplicáveis ​​de quatro cavalos lançam sombra sobre Kentucky Derby

Fnossos cavalos morreram em incidentes separados em um período de cinco dias em Churchill Downs hipódromo, a casa do famoso Kentucky Derbylevando à suspensão do treinador Saffie Joseph Jr. Os dois cavalos que morreram repentinamente de causas desconhecidas na pista são Orgulho dos pais e perseguindo Artie, ambos treinados por Joseph. Wild on Ice, um competidor do Derby, se machucou durante o treinamento e Assuma o comando Briana se machucou em uma corrida na terça-feira.

Todos os quatro foram “eutanasiados por razões humanitárias”. Em um comunicado na quarta-feira, funcionários de Churchill Downs disseram: “Embora uma série de eventos como esse seja altamente incomum, é completamente inaceitável. Levamos isso muito a sério e reconhecemos que esses incidentes preocupantes são alarmantes e devem ser resolvidos”. As autoridades disseram que estavam trabalhando com os reguladores para conduzir investigações rápidas e completas.

Churchill Downs suspendeu Joseph indefinidamente e Senhor Miles, que é treinado por Joseph, foi eliminado do Kentucky Derby. Joseph disse à CNN que a investigação sobre as mortes não encontrou “nenhuma descoberta significativa ainda”. Ele disse que a primeira necropsia feita em seu cavalo não revelou a causa da morte, o que o deixa “inquieto e quebrado”. Joseph recebeu permissão do Comissão de Corridas de Cavalos de Kentucky raspar cinco cavalos das corridas na quinta, sexta e sábado.

“A segurança e o bem-estar dos cavalos é uma questão crítica pela qual todos na indústria compartilham a responsabilidade; no entanto, continuaremos a tomar todas as medidas para garantir que estamos oferecendo o ambiente mais seguro possível para os cavalos em nossa propriedade”, disse o Declaração de Churchill Down.

O Derby será disputado no sábado

Mike Repole, co-proprietário do Forte, favorito do Derby, disse: “Esta é a pior parte do jogo. É muito triste.” As mortes lançaram uma sombra sobre Churchill Downs nos preparativos finais para o Kentucky Derby no sábado. Joseph disse que foi questionado por investigadores da Kentucky Horse Racing Commission e de Churchill Downs, que não encontraram nenhum delito de sua parte. Joseph não tem histórico de tais incidentes, tendo vindo para a Flórida em 2011 após treinar em sua terra natal, Barbados.

“Dadas as mortes súbitas inexplicadas, temos preocupações razoáveis ​​sobre a condição de seus cavalos e decidimos suspendê-lo indefinidamente até que os detalhes sejam analisados ​​e compreendidos”, disse. Bill MuddPresidente e COO do CDI.

“A segurança de nossos atletas equinos e humanos e a integridade de nosso esporte são nossa maior prioridade. Sentimos que essas medidas são nosso dever e responsabilidade.”