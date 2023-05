Mostra Alagoana de Dança promove oficinas e apresentações em Penedo

Secom PMP

A 19ª edição da Mostra Alagoana de Dança estará em Penedo entre os dias 16 e 20 de maio, com oficinas na sede do Círculo Operário e apresentações no Theatro Sete de Setembro, tudo com acesso gratuito para a população.

O estímulo à dança em seus diferentes estilos é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura e de Economia Criativa de Alagoas (Secult), em parceria com a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

As oficinas de Dança Contemporânea serão ministradas pelo professor José Marcos dos Santos (Marcos Topete) nos dias 16, 17, 18 e 19 de maio, no Círculo Operário de Penedo (próximo da Escola Estadual Gabino Besouro), sempre no horário das 18h30 às 20h30.

O instrutor é natural de São Miguel dos Campos-AL, licenciado em Dança pela Ufal e com mais de 20 anos de experiência profissional, atuando como dançarino, bailarino, performer, ator, cantor, coreógrafo, cenógrafo, intérprete, diretor, professor e pesquisador.

Para se inscrever nas oficinas, basta preencher a ficha disponível abaixo do texto e enviar para o e-mail semclej@penedo.algov.br

A 19ª Mostra Alagoana de Dança reserva para a data 20 de maio as apresentações de grupos de dança no Theatro Sete de Setembro, com diversidade de estilos, do clássico ao kpop, do hip hop ao xaxado, dança de salão, contemporânea e regional.

O duo Capriccioso – formado por Raul Munguia e Denissa Rivas – também estará no primeiro teatro construído em Alagoas na programação da noite de sábado, 20, atração internacional do evento aberto ao público.

