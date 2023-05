Mourinho: Xabi Alonso será um grande treinador, faz-me lembrar Guardiola

Tele primeira etapa do Liga Europa semifinal entre Roma e Bayer Leverkusen verá um duelo entre José Mourinhoum mestre comprovado e um de seus alunos mais talentosos em Xabi Alonso.

“Aprendi muito com todos os meus treinadores e transformei isso em minha própria personalidade como treinador que está começando. Rafa (Benitez) é futebol, táctica: como encaixar, como ajudar, o que fazer… Pep (Guardiola) diz a você: ‘Vamos jogar assim e isso vai acontecer’. Ele é muito bom nisso”, disse Alonso ao Movistar Plus.

“Do Mourinho destaco a força e a inteligência que tem para comunicar. Luís (Aragão) Gostaria de destacar sua convicção e sua capacidade de definir o que você queria. Do Bosque me ensinou a se preocupar com as coisas que você tem que se preocupar.

“Ancelotti se destacou na hora de transmitir o que é bom futebol e o que tínhamos que fazer”, disse.

Seu aprendizado sob Ancelotti, Guardiola, Mourinho, Pellegrini, Bentez, Denoueix, Toshack, Olabe, Ziarreta e Clemente e sua passagem pela LaLiga (Real Sociedad, Eibar e Real Madrid), a Premier League (Liverpool) e a Bundesliga (Baviera) contribuíram para tornar o agora Bayer Leverkusen treinador um treinador ‘camaleão’. “O facto de ter conhecido vários campeonatos permite-me uma rápida adaptação”, admite.

Tempo sob Mourinho

O treinador do Bayer Leverkusen jogou três temporadas sob o comando de ‘The Special One’ em 151 partidas, marcou três gols, distribuiu 23 assistências e conquistou três títulos: um título da LaLiga (2011-12), uma Copa del Rey (2010-11) e uma Supercopa de Espanha (2012).

valores muito fortes

“Mourinho luta pelas pessoas próximas e defende-as. É exigente com os outros porque é exigente consigo próprio. O treinador tem valores muito, muito fortes”, frisou em 2011. “Era um treinador muito importante quando chegou . Ficamos com o arrependimento de não poder vencer a Liga dos Campeões com ele, mas chegamos a três semifinais”, admitiu Alonso ao The Coaches Voice após sua aposentadoria.

“O José é um dos melhores treinadores que já tive. Fiquei marcado pela sua leitura dos jogos e pela sua capacidade de reagir quando a ocasião o exige”, respondeu quando questionado, mais concretamente, sobre Mourinho no L’Equipe.

O Roma técnico, em 2010, previu o sucesso de Alonso no banco em entrevista ao site da FIFA: “Ele tem a qualidade que um ‘metrônomo’ deve ter. Tenho certeza que quando ele pendurar as chuteiras será um grande treinador se ele quiser ser. Ele me lembra Pep Guardiola quando eu o tinha como jogador. Ele já era um treinador em campo.”

Agora voltam a encontrar-se com um lugar na final da Liga Europa em jogo. Veremos quem ganha, o aluno… ou o mestre.