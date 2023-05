MP Estabelece Prazo para Lançamento de Novo Edital do Concurso PM TO

O concurso PM TO ( Polícia Militar do Tocantins) deve sair em breve levando em conta todas as recomendações anunciadas pelo Ministério Público do Estado.

Segundo o órgão, a corporação deve anunciar um novo concurso em até três meses. Além da realização de um novo edital, o MP ainda estabeleceu o quantitativo de vagas.

Ao todo, o novo certame deverá ofertar 1.575 vagas com o principal intuito de zerar o déficit de servidores, segundo ordem do MP.

É importante deixar claro que outro pedido do Ministério Público é para que haja a convocação de todos os 128 aprovados que são remanescentes do último concurso, de 2020. Para isso, o prazo dado foi de 45 dias úteis.

Os esclarecimentos foram divulgados na última terça-feira, 16 de maio, por meio do Diário Oficial.

Autorização de um novo concurso PM TO

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou o aval para o novo edital. As informações foram de janeiro deste ano. De acordo com Barbosa, o novo edital será para soldados e oficiais e contará com 650 vagas. Entretanto, este quantitativo é bem abaixo do que recomendado pelo Ministério Público.

O quantitativo de vagas será da seguinte forma:

600 para o curso de formação de praças, ou seja, para soldados; e

50 para o curso de formação de oficiais.

Comissão formada

O novo edital já conta com comissão formada. O grupo será responsável por cuidar do andamento da seleção e escolher a banca.

Por sua vez, a empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. Além disso, foram formadas duas comissões:

Comissão – praças



Você também pode gostar:

Coronel Marizon Mendes Marques;

Tenente coronel Ricardo Apolinário de Carvalho;

Major Ricardo Thadeu Dias de Macêdo;

Major Frank Cynatra Sousa de Melo;

Major Benício da Costa Neves.

Comissão – oficial

Coronel Cláudio Thomaz Coelho de Souza;

Tenente coronel Ricardo Borges Ferrão;

Tenente coronel Lorena Alfonso Cavalcante Fernandes;

Major Marlene Alves Borges Machado;

Capitão Jarmenson Diênis Oliveira da Costa.

Como foi o último concurso PM TO?

No último concurso foram ofertadas 1.025 vagas e aconteceu em 2020. A distribuição das oportunidades aconteceu da seguinte forma:

50 vagas para músicos;

20 vagas para técnico em enfermagem;

5 vagas para técnico em saúde bucal;

950 vagas para soldado.

A banca organizadora foi a Cebraspe que ficou responsável por efetuar as funções da empresa, recebimento das inscrições e viabilização das etapas.

O certame contou com as seguintes fases:

Exame de Capacidade Física Avaliação Psicológica Avaliação Médica e Odontológica Investigação Social Curso de formação

Outros concursos policiais previstos

O concurso PM PE ( Polícia Militar de Pernambuco) está entre um dos editais mais esperados. A dúvida principal é: o certame vai sair em 2023?

De acordo com o coronel Tibério César dos Santos, o edital pode sim ser publicado em 2023, principalmente, levando em conta a necessidade de composição do quadro de servidores.

Atualmente, a corporação conta com 16.400 policiais. Porém, o quantitativo está abaixo do necessário, 26 mil servidores.

É importante destacar o edital já encontra-se autorizado. Confira a seguir mais detalhes sobre os últimos editais a fim de te deixar mais preparado para o novo certame que deve ofertar 2.580 vagas para os cargos de Oficial e Soldado.

Requisitos concurso PM PE

Os requisitos necessários são:

Possuir escolaridade mínima de ensino médio completo (Soldado) ou ensino superior em Direito (Oficial);

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data de ingresso na carreira de militar do Estado e, no máximo, 30 anos na data de inscrição no concurso (35 anos para Oficial da Saúde);

Condução de veículos automotores, no mínimo, na Categoria B;

Possuir altura mínima de 1,65m para homens e altura mínima de 1,60m para mulheres

Atribuições

As atribuições do concurso PM PE variam a depender do cargo. Para as pessoas que desejam seguir a carreira de Oficial deverão exercer atividade discente, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do Curso.

Entretanto, para a carreira de Soldado deverão realizar policiamento ostensivo preventivo fardado; atender e solucionar ocorrências; executar atividades operacionais e policiamento reservado; restabelecer ordem pública; controlar distúrbios civis, entre outras atribuições.

O último edital aconteceu em 2018 e ofertou o total de 560 vagas divididas entre soldado e oficial. A banca organizadora, na ocasião, foi a IAUPE