MTV Movie & TV Awards não terá audiência ao vivo, logo após a greve dos roteiristas

A próxima premiação, programada para ir ao ar no domingo em vários canais de TV, está se afastando de uma audiência ao vivo… de acordo com o executivo da Paramount Global Bruce Gillmer .

Bruce, que também é o produtor executivo da premiação, disse ao TMZ … “Enquanto navegamos cuidadosamente na melhor forma de entregar a primeira premiação dos fãs, imaginamos que nossa equipe trabalhou tanto para criar, estamos nos afastando de um show ao vivo evento que ainda nos permite produzir uma noite memorável cheia de sneak peaks exclusivos, categorias irreverentes que nosso público espera e inúmeros momentos que irão surpreender e encantar enquanto homenageamos o melhor do cinema e da TV no ano passado.”

O MTV Movie & TV Awards de 2023 está programado para ir ao ar no domingo às 20h ET na MTV … com transmissões simultâneas na BET, BET Her, Comedy Central, CMT, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land e VH1.