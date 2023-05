Mudança no ranking: Jailton Almeida está no top 5 dos pesos pesados ​​após vitória dominante no UFC Charlotte?

Jailton Almeida não ficará parado.

O fera brasileiro marcou mais uma rápida finalização na luta principal do UFC Charlotte, precisando de menos de quatro minutos para no chão Jairzinho Rozenstruik, rasgou suas defesas e finalizou com um mata-leão. Foi a quinta vitória de Almeida no UFC, todas por nocaute ou finalização, e sua 14ª vitória consecutiva no geral.

Ele tem todas as qualidades de um campeão, mas seu corpo de trabalho atual o coloca entre a elite da divisão dos pesos pesados?

Embora Almeida continue a subir no MMA Fighting Global Rankings com sua última vitória, ele ainda fica um pouco abaixo do top 5, atrás apenas do eterno contendor Curtis Blaydes e do ex-campeão interino Ciryl Gane. Isso não deve ser interpretado como uma crítica às performances de Almeida – ele passou no teste do olho com louvor, ele apenas não tem as conquistas no octógono dos listados acima ainda.

Isso não quer dizer que alguns membros do nosso painel não fiquem mais do que felizes em colocar Almeida entre os melhores dos melhores. Ele foi classificado como nº 3 por um eleitor, bem como nº 4 e nº 5, com o restante classificando-o entre o nº 6 e o ​​nº 10. Basta dizer que há muito debate sobre como a força do cronograma de Almeida se compara a alguém como Blaydes, bem como quanto peso colocar em como ele se sairia em confrontos hipotéticos com Blaydes, Gane, Sergei Pavlovich, o campeão do UFC Jon Jones e o agente livre Francis Ngannou.

Com toda a probabilidade, Almeida pode lutar pelo ouro mais cedo ou mais tarde, dependendo do que acontecer com o confronto pendente entre Jones e Stipe Miocic e se algum desses nomes planeja permanecer além de 2023. No caso de um título vago ou interino luta é feita em breve, Almeida é um bloqueio para ser metade da reserva.

Almeida é o negócio real ou ele foi avaliado muito bem?

