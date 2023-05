Mulher Milionária Pode Pagar R$ 42 Milhões Hoje, 27 de Maio de 2021.

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (27) o concurso 53 da +Milionária. A modalidade lotérica está com um prêmio estimado em R$ 42 milhões, valor que faz muitos apostadores do país sonharem com uma vida completamente diferente da que possuem.

Na verdade, o sonho de milhões de brasileiros é ganhar na loteria e não ter mais preocupações financeiras. Alguns até conseguem esse feito, mas não é nem um pouco fácil gabaritar os números sorteados pela Caixa.

No caso da +Milionária, a situação é ainda mais complicada. Em resumo, a modalidade ainda não teve o seu primeiro ganhador. Isso mesmo, o prêmio principal da loteria vem acumulando desde o concurso número um, realizado no final de maio de 2022, ou seja, há um ano.

A dificuldade em acertar as dezenas parece incentivar os jogadores a continuarem apostando na +Milionária, que continua como arrecadações volumosas no país. Neste sábado (27), a loteria oferece mais uma chance para os apostadores faturarem a fortuna oferecida no prêmio principal.

Em síntese, a +Milionária foi anunciada pela Caixa Econômica como a primeira loteria “a oferecer prêmio mínimo de dois dígitos de milhões”. Aliás, o primeiro concurso da modalidade estava com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

A premiação elevada atraiu muitos brasileiros, que sonhavam em ganhar uma fortuna através da loteria. No entanto, esse valor acumulou ao longo dos últimos 12 meses e chegou à marca de R$ 42 milhões.

Chances de acerto na +Milionária

Ninguém conseguiu gabaritar os números e trevos sorteados nos concursos anteriores da +Milionária. Ao compará-la com outras modalidades lotéricas, que costumam ter ganhadores semanalmente, ou até mesmo diariamente, muitos apostadores ficam desanimados.



Na prática, uma aposta simples da +Milionária dá uma chance de acerto em mais de 238 milhões, ou seja, é muito difícil acertar todos os números e trevos sorteados pela Caixa Econômica.

A título de comparação, uma aposta simples da Mega-Sena dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. Isso quer dizer que é quase cinco vezes mais fácil acertar na Mega-Sena do que na +Milionária.

Já em relação a Lotofácil, modalidade lotérica que costuma ter ganhadores diariamente, a situação é ainda pior. Uma aposta simples na Lotofácil dá uma chance de acerto em 3,27 milhões, ou seja, é quase 73 vezes mais fácil acertar na Lotofácil do que na +Milionária.

De todo modo, muitos brasileiros estão dispostos a fazer uma fezinha no concurso 53 da +Milionária. Os interessados em apostar na loteria têm apenas algumas horas para isso, já que a Caixa realizará o sorteio às 20h deste sábado.

Aposte na +Milionária 53 sem sair de casa

A aposta simples da +Milionária 53 custa R$ 6. Entretanto, o jogador poderá fazer aposta combinada ou múltipla, casos em que o preço do jogo simples será multiplicado pelo seu preço unitário. Assim, quanto mais números escolhidos, mais cara fica a aposta.

Na ocasião, o jogador deve escolher seis números e dois trevos. Há 50 opções de dezenas para escolha, de 1 a 50, e seis trevos disponíveis, de 1 a 6. Para apostar na loteria, a pessoa só precisará ir a alguma casa lotérica da Caixa Econômica.

Entretanto, caso o jogador prefira apostar pela internet, sem sair de casa, basta baixar e acessar o aplicativo de loterias da Caixa, fazendo quantos jogos desejar. Quem optar por jogar pela internet deve ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa.

O apostador deve fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco, preenchendo o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito. A propósito, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá finalizar seu jogo caso o valor não alcance essa marca.

Por isso, os apostadores deverão fazer vários jogos simples da +Milionária 53 ou algumas apostas combinadas ou múltiplas para chegar ao valor mínimo determinado. Porém, também é possível fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Quina, por exemplo.

Dessa forma, a pessoa conseguirá alcançar o valor mínimo e fazer suas apostas sem sair de casa.

Veja como é a premiação da nova loteria

A +Milionária premia dez faixas de acerto. O prêmio bruto da +Milionária corresponde a 43,35% do valor arrecadado pela loteria. Desse percentual, a Caixa deduz para “composição da reserva garantidora de prêmios”.

Assim, o montante restante pagará as faixas de 10 a 7, que possuem valores fixos:

10ª Faixa – 2 Dezenas e 1 ou 0 Trevo: R$ 6;

9ª Faixa – 2 Dezenas e 2 Trevos: R$ 12;

8ª Faixa – 3 Dezenas e 1 ou 0 Trevo: R$ 24;

7ª Faixa – 3 Dezenas e 2 Trevos: R$ 50.

Em seguida, a +Milionária paga as seis primeiras faixas, cujos valores variam de acordo com o valor arrecadado e o número de apostadores que acertaram as dezenas e trevos sorteados. A composição é a seguinte:

1ª Faixa – 6 Dezenas e 2 Trevos: 62% do montante restante;

2ª Faixa – 6 Dezenas e 1 ou 0 Trevo: 10% do montante restante;

3ª Faixa – 5 Dezenas e 2 Trevos: 8% do montante restante;

4ª Faixa – 5 Dezenas e 1 ou 0 Trevo: 8% do montante restante;

5ª Faixa – 4 Dezenas e 2 Trevos: 6% do montante restante;

6ª Faixa – 4 Dezenas e 1 ou 0 Trevo: 6% do montante restante.