Não Perca Mais Tempo: Aproveite os Cartões de Crédito com Aprovação Imediata e Solicite o Seu Agora!

Atualmente, os serviços financeiros têm ao menos um cartão de crédito com aprovação imediata. Portanto, é possível optar por um produto que possa auxiliar e que esteja de acordo com suas necessidades.

Ou seja, se a compra pretendida é urgente, após fazer um pedido, em poucos minutos, você receberá uma resposta. Abaixo, confira dicas de cartão de crédito com aprovação imediata que separamos para você.

Cartão de crédito com aprovação imediata: confira as melhores opções

Precisa de aprovação fácil e rápida? Você pode gostar das opções que apresentaremos logo abaixo.

Cartão Iti Visa Platinum

O cartão de crédito Iti é uma opção oferecida pelo Banco Itaú. De forma simples, os usuários poderão gerenciar facilmente as despesas pelo app e poderão usufruir do selo Visa Platinum. Com cobertura internacional e sem anuidade, é possível controlar tudo pelo aplicativo. Além disso, o produto oferece uma conta digital que gera 100% do CDI. Sem contar no programa de benefícios e na participação no programa Vai de Visa. A

Cartão Digio Internacional

Este é, sem dúvida, um dos melhores cartões de crédito sem anuidade e com taxas baixas. Além de oferecer um limite inicial alto, o Digio também facilita a aprovação de clientes. Ademais, não há taxas de crédito rotativo, oferecendo aos novos clientes um limite inicial maior.

Cartão Santander SX

Este cartão de crédito é do Banco Santander, não tem anuidade e pode ser utilizado por estudantes ou por aqueles com pontuação baixa no score. O aplicativo é completo, permitindo que os clientes façam todo o gerenciamento de limites, faturas e pagamentos. Existem 4 revisões anuais de limite de cartão. Ou seja, o banco avalia seu limite a cada 3 meses.

Cartão C6

O C6 Bank não tem anuidade, o que é interessante para quem busca uma opção de cashback. Tem um programa de pontos e oferece limites altos. Ao criar uma conta, você já pode solicitar seu cartão e aproveitar os benefícios do banco digital.



Cartão BMG

O cartão BMG oferece cashback em todas as compras, é internacional e dá acesso ao programa Mastercard Surpreenda. Ademais, tem uma resposta rápida e é uma ótima opção para quem precisa de um cartão que seja aprovado na hora. Mesmo aqueles com nomes sujos ou pontuações baixas podem acessar o produto. No entanto, a desvantagem é que os clientes geralmente não têm um limite inicial alto.

Cartão Neon Internacional

O cartão de crédito Neon não exige renda mínima, é internacional, mas não tem muitos benefícios. Não tem anuidade e é acessível a quem tem pontuações baixas. Ele dá a resposta dentro de 24 horas se o cartão for aprovado ou não.

Cartão Nubank Gold

O Nubank tem um dos melhores cartões sem anuidade e com taxas baixas. Esta é uma opção mais básica. Ainda assim, o cartão de crédito com aprovação imediata faz um bom trabalho. Em poucos minutos, é possível obter uma resposta sobre se o cartão foi aprovado ou não. Não há taxa anual para este produto.

Como aproveitar o cartão e acumular milhas?

Claramente, o setor de turismo está cada vez mais em alta. Depois de tantos percalços, hoje vemos uma melhora considerável nesse setor. Portanto, se você não sabe como aproveitar ou não quer desperdiçar o que vem conseguindo nos programas de vantagens, fique atento nas dicas:

Gaste tudo no seu cartão de crédito. Quanto mais você usa esse produto financeiro, mais pontos você acumula;

Fique de olho nas datas de validade. Alguns cartões de crédito têm pontos que nunca expiram, enquanto outros podem durar até 36 meses. Então, para que sua pontuação não “desapareça”, o ideal é monitorá-la de perto;

Os pontos não são apenas para passagens aéreas. A pontuação está sempre associada às milhas, mas há outras recompensas muito interessantes, que podem ser aparelhos eletrônicos, tarifas de hotéis e dinheiro de volta;

Além de produtos, milhas e outras vantagens, os programas de pontuação do cartão de crédito geralmente oferecem aos usuários uma variedade de serviços. Por exemplo, reparos domésticos, reboque gratuito, descontos na renovação de seguros e muito mais;

Viaje e fique na sala VIP. Entre as vantagens oferecidas, a mais destacada é o acesso gratuito nos saguões do aeroporto. Normalmente, esta é uma vantagem limitada a pessoas com cartões de crédito platinum ou black.