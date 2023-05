NASA reconhece que está estudando OVNIs na primeira audiência pública de transmissão ao vivo da UAP

Edesde então Werner von Braun ajudou o Governo dos Estados Unidos cria NASAa Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço nunca havia reconhecido a OVNI ou UAP questão em um ambiente público. Eles já haviam concordado em levar o assunto a sério e estudá-lo publicamente para promover a transparência sobre o assunto. Em 31 de maio de 2023, a NASA reconheceu esses UAP realmente existem e eles estão levando o assunto a sério pela primeira vez. Durante décadas, eles se recusaram a participar da conversa, mas a indignação civil com sua postura neutra levou a muito escrutínio. Como resultado, eles decidiram finalmente abordar uma questão que foi estigmatizada desde os anos 1940.

NASA reconhece que alienígenas podem muito bem existir

Ao contrário do que acreditam os teóricos da conspiração, um painel de especialistas foi minucioso, explicando os diversos métodos tecnológicos e científicos que eles usarão para estudar Fenômenos Anômalos Não Identificados. Eles confirmaram que estão estudando principalmente os objetos que aparecem no céu, mas também sabem que esses fenômenos se estendem às profundezas do mar. Como cientistas, eles queriam ter certeza de que o público soubesse que eles são totalmente transparentes e compartilham tudo o que descobrem sobre o UAP investigação. Se eles encontrarem evidências de vida alienígena, eles querem que o mundo saiba que estão tão entusiasmados quanto as pessoas que querem saber se eles existem.

Mas em suas múltiplas contas, vários desses cientistas também quiseram transmitir que os dados sobre UAP permanecem insuficientes para fazer uma avaliação adequada. Eles usaram aquela famosa citação de Carl sagan que vai ao longo das linhas de ‘Alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias‘. O que é absolutamente verdade, eles pareciam empolgados em encontrar vida alienígena, mas também perceberam que encontrar evidências reais com baixas taxas de quadros ou a falta dessas evidências tornará seu trabalho cada vez mais difícil. Um ponto importante a observar é que Diretor da AARO, Dr. Sean Kirkpatrick revelou que sua força-tarefa tem acesso a informações classificadas. A NASA, por outro lado, não tem esse nível de acesso. Independentemente dessa falta de acesso, é importante que esta agência reconheça publicamente sua investigação UAP. Histórico.