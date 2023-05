Natasha Blasick fala sobre a recuperação de Jamie Foxx depois que ele foi hospitalizado após sua complicação de saúde

Natasha Blasic, ex-colega de elenco de Jamie Foxx, compartilhou algumas notícias sobre as condições de saúde de seu amigo depois que ele foi hospitalizado por um problema de saúde grave.

A atriz do fim de semana All-Star se abriu e disse que depois de ouvir de seu amigo, ela se sentiu “muito melhor”. Embora houvesse algumas pessoas que a assustavam com a recuperação de Foxx.

Blasick foi entrevistada pela Entertainment Tonight e ela comentou que uma fonte disse a ela “Ele estava tipo, ‘Não, não, não, ele está se recuperando'”.

Blasick afirma que muitas pessoas ao seu redor estão “orando juntas” porque “tudo o que temos neste mundo é nossa saúde. Nossa vida. Portanto, é muito assustador”.

Foxx, que sofreu uma condição médica complicada em 11 de abril que o deixou fora de serviço e se recuperando.

Enquanto Jamie Foxx está no hospital, o diretor Seth Gordon usa seu dublê como substituto

Corine Foxx fez uma postagem no Instagram sobre o estado de saúde do pai “Devido à rápida ação e muito cuidado, ele já está a caminho da recuperação.

Foxx mais tarde escreveu uma legenda dizendo que “Agradeço todo o amor!!! Sentindo-se abençoado

Amigos próximos da Foxx, como Cannon Kevin Hart e Martin Lawrence, falaram com a mídia sobre seu amigo dizendo que ele estava se recuperando, enquanto uma fonte disse à Page Six que sua emergência médica “parece séria”.

A fonte afirma que amigos e parentes estão orando constantemente e que estão “segurando as coisas perto do colete”

Outros afirmam que o ator não teve muita recuperação e que permaneceu na mesma condição de antes.

Enquanto isso, Nick Cannon, Kevin Heart e Martin Lawrence assumiram como apresentadores temporários de “Beat the Shazam”, enquanto Jamie Foxx melhora e, com sorte, pode retornar a todos os seus empreendimentos.

No entanto, não há muito a dizer, pois as informações não são divulgadas e as pessoas não estão compartilhando mais informações com a mídia.