Nate Diaz sempre quis ser boxeador profissional, mas o UFC o prendeu desde o início

Quando Nate Diaz deixou o UFC como agente livre, ele tinha muitas opções disponíveis. Mas sua primeira aparição de volta ao ringue é contra Jake Paul.

Diaz só está interessado nas maiores lutas possíveis, principalmente depois de ganhar a habilidade de negociar seus próprios acordos. O lutador de 38 anos não poderia imaginar nada melhor do que enfrentar Paul, que ele enfrentará em uma luta de boxe marcada para 5 de agosto em Dallas.

“Meu plano de luta é sempre lutar contra os maiores nomes e os melhores lutadores que existem”, disse Diaz durante entrevista coletiva pré-luta na terça-feira. “Há muito tempo venho tentando sair do UFC, porque sabia o meu valor, o que valem os lutadores e o que devo fazer.

“Foi um longo caminho, mas quando eu estava saindo, [Jake Paul] estava fazendo as maiores e melhores coisas lá fora na luta e pela luta, e fiquei feliz por ter um adversário digno para atacar assim que saísse.

Apesar de uma carreira de 19 anos no MMA, com mais de 15 anos no UFC, Diaz há muito desejava a chance de passar para o boxe, mas nunca teve essa oportunidade.

Uma vez que ele foi capaz de lutar por seu contrato anterior com o UFC, Diaz aproveitou a chance de se testar no ringue com o boxe como indiscutivelmente seu primeiro amor verdadeiro nos esportes de combate.

“Eu teria sido um boxeador profissional quando tinha 18 anos, mas uma luta na jaula surgiu primeiro, então fiquei preso em uma jaula durante toda a minha carreira”, explicou ele. Houve momentos em que fiquei fechado em um contrato logo no UFC. Então eu já estava trancado desde o começo.

“Eu queria sair e fazer boxe, mas era contrato após contrato e merda. Foi uma reação em cadeia o tempo todo. Eu estava trancado por mais e mais tempo. Eu tenho ido a academias de boxe desde os 15 anos de idade, lutando boxeadores profissionais, e acho que nunca levei uma surra em uma academia de boxe e não voltei e fui o último cara a vencer o rodadas. Eu sempre quis boxear. Como eu disse, sinto que fui um boxeador profissional o tempo todo.”

Indo para sua primeira luta de boxe profissional, Diaz não se sente representando o esporte MMA na luta contra Paul – ele se recusa a se ver rotulado como tal.

Diaz ficou chateado quando o último oponente de Paul, Tommy Fury, tentou pintá-lo como um lutador de MMA que poderia tentar sua sorte no boxe.

“Eu estava me ofendendo porque estava sendo estereotipado como um lutador de MMA”, disse Diaz. “Tommy Fury estava dizendo ‘eles são lutadores de MMA que [Jake Paul] está lutando.’ Fiquei ofendido porque ele estava dizendo que eram lutadores de MMA e não boxeadores, mas Anderson Silva daria uma surra no Tommy Fury, então isso foi meio estúpido. Mas não gosto de ser estereotipado como lutador de MMA.

“Toda luta que eu luto no MMA, eu estava treinando como qualquer boxeador treina para uma luta de boxe, sparring profissional, batendo luvas, correndo e fazendo todos os treinos de boxe e mais sparring do que provavelmente qualquer um e isso era apenas parte do tempo. O resto do tempo eu tinha que fazer todas as outras merdas. Estou feliz por vir aqui e mostrar minhas habilidades no boxe.”

Quando se trata de Paul como adversário, Diaz elogiou o ex-YouTube por se tornar um lutador sério com vontade de evoluir e progredir em sua carreira para níveis ainda mais altos. É exatamente esse tipo de lutador que ele quer enfrentar.

“Ele é jovem, está motivado, está trabalhando duro. Eu posso ver isso”, disse Diaz sobre Paul. “Tenho certeza que todos podem ver isso. Esse tipo de filho da puta é imparável. Esse é o tipo de pessoa que eu quero lutar.

“É por isso que eu queria lutar com Conor [McGregor] e os caras top. Toda vez que eu tirava uma folga das minhas lutas quando não estava lutando era porque queria lutar contra um cara top, e eles queriam me dar um filho da puta idiota. Estou lutando contra o melhor dos melhores. Estou aqui para deixar o filho da puta saber que também faço um ótimo trabalho.”

Ambos os lutadores terão muito em jogo neste confronto, mas Diaz em particular está obviamente apostando alto em si mesmo depois de deixar o UFC na agência livre. No entanto, não parece que ele está suando com a pressão, porque ele não vai a lugar nenhum depois – não importa o resultado.

“Não pretendo perder para ninguém, mas não importa o que aconteça, estarei aqui para sempre”, disse Diaz. “Eu estarei lutando. Estarei aqui dando uma surra o tempo todo.”