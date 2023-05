NBA diz que não há nada de errado com falta polêmica no final do Celtics-Heat Game 6

eucomeu drama definiu o jogo 6 das finais da Conferência Leste entre o celtas de Boston e a calor de Miami. Alguns torcedores gritaram falta quando os árbitros concederam Jimmy Butler três lances livres nos segundos finais e, após uma revisão, adicionou nove décimos de segundo adicionais ao cronômetro do jogo – o que deu ao Boston Derrick White apenas o suficiente para voar para o retrocesso da vitória, empatando a série com três jogos cada.

No entanto, o NBAA revisão interna da empresa concluiu que os árbitros lidaram com a situação corretamente – embora a liga admitisse que a equipe de arbitragem cometeu dois erros nos dois minutos finais que favoreceram Miami.

O que diz o relatório da NBA

O NBA rotineiramente emite relatórios de “últimos dois minutos” nos quais a liga revisa as principais ações e incidentes dos 120 segundos finais de um jogo. O relatório emitido para o Jogo 6 da final do Leste mostra que a equipe de arbitragem, comandada por Zach Zarbaperdeu duas chamadas que prejudicaram o celtas.

A primeira chamada perdida ocorreu a 1:01 do final do quarto período, quando os árbitros não perceberam Aquecer avançar caleb martin cometer uma violação de faixa em um erro Jaylen Brown lance livre. Os oficiais também não marcaram uma falta por Miamide Gabe Vincent na estrela do Celtics Jayson Tatum com 33,5 segundos restantes.

Mas a liga insistiu que o árbitro Josh Tiven acertou quando apitou uma falta em Mordomo por Al Horforde também concordou com a quantidade de tempo adicionada após a revisão da peça.

A adição de Derrick White à tradição esportiva de Boston

Os 0,9 segundos adicionados de volta ao relógio do jogo após a revisão do Horford falta criou um momento instantaneamente icônico: Brancorebatimento da vitória do jogo, que rolou na ponta dos dedos com 0,1 segundos restantes.

Branco tornou-se um vilão instantâneo em Miamiassim como ele se tornou um herói em Boston — onde essas duas equipes se enfrentarão em um tenso jogo 7 em jardim TD na noite de segunda-feira. De acordo com Probabilidades Tubarãoo celtas são sete pontos favoritos para vencer e assim se tornar o primeiro NBA equipe para voltar em uma série de playoffs depois de enfrentar um déficit de 3-0.