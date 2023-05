‘Nem um arranhão em Aljo’: Pros reagem à vitória de Aljamain Sterling sobre Henry Cejudo no UFC 288

Quando o atual campeão peso-galo Aljamain Sterling enfrentou o retorno de Henry Cejudo no UFC 288, os fãs de luta esperavam finalmente resolver o debate sobre o melhor peso-pesado do mundo.

Cejudo, ex-campeão peso galo e peso mosca do UFC, não caminhava para o octógono desde a vitória sobre Dominick Cruz no UFC 249, em maio de 2020. Logo em seguida, o ex-campeão olímpico anunciou sua aposentadoria das competições.

Mas dando as boas-vindas a ele no sábado foi o fera Sterling, que entrou na defesa do título prestes a bater vários recordes no UFC.

Confira abaixo como os outros lutadores de Sterling reagiram à sua vitória dentro do Prudential Center em Nova Jersey.

Dinheiro mais fácil que já ganhei. Nem um arranhão em Aljo! Parabéns Funkmaster! O bom lutador é o Henry, mas dê um tempo com essas agendas o tempo todo. O cara tem menos de 20 lutas na carreira. Suas pequenas fintas e tudo ahaha omg, por favor, me ensine o mentor lol. Feito as divisões… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 de maio de 2023

Essa foi uma grande luta e poderia ter acontecido de qualquer maneira. Boa vitória do campeão #kogang #ufc288 — Terrance McKinney (@twrecks155) 7 de maio de 2023

Luta acirrada, mas essa decisão foi #UFC288 —Joe Joe Giannetti (@Giannettimma) 7 de maio de 2023

Eu também sou um 135er, mas eles não estão prontos para o volk. 135 está aberto — Trev5starjones.eth (@TrevinAJones) 7 de maio de 2023

Luta incrivelmente acirrada para marcar. Eu tinha Cejudo, mas definitivamente não gostaria de ser um juiz para isso Tem que respeitar Sterling como competidor! #UFC288 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 7 de maio de 2023