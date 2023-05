Nexaas Oferece Oportunidades de Trabalho Presenciais e Home Office

A Nexaas, empresa brasileira especialista em tecnologia para o varejo com soluções no modelo SaaS, está em busca de novos profissionais no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de QA SR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Suporte Jr | N2 – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Coordenador de Projetos | PMO – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor Android SR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor back-end Magento JR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Desenvolvedor .NET JR – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Gerente de Produtos | PM – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Nexaas

Sobre a Nexaas, vale a pena frisar que trata-se de uma Retail Tech especializada na gestão de estoque e vendas omnichannel. Isto é, a companhia visa ditar tendências e desenvolver soluções disruptivas que oferecem a melhor experiência para os seus usuários.

Além disso, alia tecnologia de ponta a um time de pessoas que não se conformam com a zona de conforto. A paixão por esse mercado e o foco em entender as necessidades dos clientes proporcionou construir uma plataforma omnichannel robusta, extremamente intuitiva, escalável e segura.

Além disso, possibilita que os varejistas ofereçam uma experiência de compra sensacional para seus clientes, uma vez que permite a venda através de qualquer canal, com estoques sincronizados e real-time, sem ruptura, e com entrega de qualquer lugar para qualquer local.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!