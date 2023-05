Neymar e o último escândalo que pode trazer consequências no PSG

Dapesar de Paris Saint-Germain conquistando o título da Ligue 1, não há tranquilidade no Parque dos Príncipes. Neymarque atualmente está afastado devido a lesão, encontra-se mais uma vez envolvido em polêmica.

Os meios de comunicação franceses têm noticiado Neymarações recentes. No domingo, ele foi visto participando do Grande Prêmio de Mônacoenquanto sua equipe viajava para Estrasburgo para uma partida em que foram coroados campeões da Ligue 1. Enquanto isso, o técnico do PSG Christophe Galtier defendeu Neymar durante entrevista coletiva.

“Neymar tem problemas de movimentação, mas esteve presente no vestiário na última sessão. Não tire conclusões precipitadas”, observou Galtier.

Vários meios de comunicação na França expressaram preocupação com este último escândalo envolvendo Neymarsugerindo que isso pode levar à sua saída do clube neste verão.

A especulação sobre sua saída potencial tem circulado, com vários Liga Premiada equipes manifestando interesse. No entanto, atualmente não há informações concretas sobre quaisquer ofertas, pois Neymar tem contrato até 2025.

De acordo com uma reportagem do jornal alemão ‘Bild’, Neymar não só esteve em Mônaco para testemunhar o Grande Prêmio ao vivo, mas também participou de um torneio de pôquer na noite de sábado.

Uma foto teria revelado a presença de Neymar, enquanto ele tentava passar despercebido usando um boné branco. O relatório afirma que Neymar estava envolvido no torneio realizado no porto de Mônaco. Neymar teria passado boa parte da noite no torneio, deixando a mesa por volta das 02:00.