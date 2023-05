NFL aprova terceiro quarterback em jogos a partir de 2023

NFL os proprietários aprovaram uma mudança de regra na segunda-feira que permite que as equipes joguem um zagueiro de emergência da lista inativa se os dois primeiros se machucarem durante um jogo, uma decisão que decorre de São Francisco desafio de gráfico de profundidade no jogo do campeonato NFC.

O estatuto foi inicialmente proposto pelo Detroit Lions. A designação do terceiro zagueiro não contará no limite de jogadores ativos – 47 ou 48 – determinado 90 minutos antes do início do jogo.

O acionamento de emergência só pode ocorrer após lesão ou desqualificação, não por decisão relacionada ao desempenho ou outra conduta. Se qualquer um dos dois primeiros zagueiros for liberado pela equipe médica do time para voltar a jogar, o terceiro deverá ser removido do jogo e só poderá retornar como zagueiro se um ferida cenário surge novamente.

Se um time colocar três zagueiros na lista ativa para um jogo, não poderá usar a opção de emergência. As elevações do plantel de treino em dia de jogo não são elegíveis, qualquer.

“Cada equipe pode designar um terceiro zagueiro de emergência de seu 53 jogadores ativos/inativos elenco que será elegível para ser ativado durante o jogo se os dois primeiros zagueiros não puderem participar do jogo devido a lesão”, disse a liga em um comunicado.

Condições para a aplicação da nova regra

Para que as equipes ativem seu terceiro passador, duas condições devem ser atendidas:

Ele deve estar no elenco de 53 jogadores que o time deu para a temporada, ou seja, ele não pode ser convocado do time de treino.

O terceiro zagueiro pode jogar apenas se os outros dois se machucarem ou forem expulsos. Se um dos passadores lesionados for liberado para retornar ao jogo, o passador número três deve começar.