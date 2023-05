NFL México compartilha meme de Martha Higareda: ensinei Patrick Mahomes a arremessar!

Martha Higareda tem recebido críticas na medida em que as pessoas não estão mais julgando sua carreira artística, pois estão zombando de algumas das histórias que ela contou a seus fãs.

Há alguns anos, ela foi reconhecida como uma das atrizes mais destacadas de sua geração. No entanto, comentários recentes a transformaram em um meme nas mídias sociais.

Higareda viralizou após a entrevista que deu a Yordi Rosadoa quem enfatizou que havia recusado uma oferta para atuar em um filme com Robert Pattinson nos Estados Unidos para ficar no México para estrelar o filme ‘No Manches Frida’.

As incríveis ‘aventuras’ de Higareda

Esses comentários não fizeram nada além de causar zombaria nas pessoas. A mencionada produção mexicana teve uma boa repercussão nas bilheterias em 2016, mas ambas marta e sua co-estrela, Omar Chaparrofizeram outros filmes juntos antes que o público se cansasse deles.

Então, muitas pessoas nas redes sociais não acreditaram em suas afirmações e chamaram de mentira, pois não podiam imaginar como alguém havia rejeitado um papel ao lado da estrela de ‘The Batman’ e da saga ‘Crepúsculo’ por outro ao lado do polêmico ex-Telehit hospedar.

Então os fãs se lembraram disso Higareda também compartilhou histórias duvidosas no passado. Por exemplo, a atriz disse que conheceu Canelo Alvarez em um avião e disse que não sabia quem ele era, que achava que ele era um ‘narco’. Então eles conversaram e ela previu que ele venceria uma luta.

Outras histórias incluem quando ela afirmou que podia falar aos quatro anos de idade, ou como sua família viu alienígenas.

NFL ‘zomba’ de Martha Higareda

Agora, foi a vez da conta do Twitter da NFL México criar um meme sobre Higareda.

“Eu prometo, Yordi”, diz o meme.

“Eu ensinei Patrick Mahomes como jogar em uma fazenda no Texas.”

Isso ocorre quando a conta da NFL México estava promovendo o lançamento do cronograma para a nova temporada, na qual o Kansas City Chiefs zagueiro vai jogar na noite de abertura contra o Detroit Lions.

Não haverá nenhum jogo da NFL no México nesta temporada, no entanto, devido a reformas no Estádio Azteca.