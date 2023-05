NIKE tira os tênis de assinatura de Ja Morant de seu site após novo incidente com armas

Oma das maiores questões de Os escândalos recorrentes de Ja Morant foi por isso que a marca de roupas esportivas NIKE demorou tanto para reagir. Quando o primeiro incidente com armas aconteceu meses atrás, eles não o penalizaram de forma alguma. Pelo menos não publicamente. Mas as coisas são muito diferentes com um segundo incidente com arma de fogo na internet. Isso certamente desencadearia uma reação inevitável não apenas da NIKE, mas de todos os patrocinadores de Ja Morant. Explicar por que a NIKE levou tanto tempo é bem simples, Eu moro é um dos mais vendidos da marca em sua divisão de basquete. Muito poucos jogadores na história tiveram a honra de ter seu próprio sapato de assinatura, Ja Morant é definitivamente um deles.

Ja Morant filmado com outra arma

Agora que o Memphis Grizzlies estrela está constantemente associada à violência armada, manter seus produtos online é uma decisão questionável de qualquer marca que o patrocina. Não temos certeza se isso ocorre em outros países, mas o site americano da NIKE não exibe mais os tênis de Ja Morant. Em 19 de abril, NIKE lançou o Ja 1, um tênis que tem feito sucesso entre os jovens e que não está no site desde a manhã desta quinta-feira. No que diz respeito a outros itens com a marca dele, havia algumas camisetas, mas é isso. Todo o resto não está mais à venda. Se você está tentando comprar um par de Ja 1s, pode ser necessário procurar outras lojas de revenda ou o Ebay.

Ja Morant poderia ser descartado completamente pela NIKE?

Dependendo de como o da NBA decisão for tomada quando acontecer, a NIKE tomará uma nova decisão para agir de acordo. No entanto, o futuro não parece bom para uma estrela da NBA que está jogando fora sua vida de sucesso com este escândalo. Não está claro o que acontecerá com o futuro de Ja Morant agora, mas as rodas estão girando rapidamente e a vida está chegando rapidamente para Ja. Tudo o que podemos esperar é que um dia ele aprenda a lição, mais cedo ou mais tarde é essencial para sua sobrevivência e a sobrevivência de toda a sua família. Se a NIKE o abandonar, o peso líquido do jovem jogador diminuirá, mas não tanto quanto se a NBA não o quiser mais na liga.