Nikola Jokic estreia novo corte de cabelo antes das finais da Conferência Oeste

Tele Denver Nuggets estão tentando se qualificar para o Finais da NBA pela primeira vez em seus 46 anos como NBA franquia. Denver abre as finais da Conferência Oeste na noite de terça-feira contra Lebron James e a Los Angeles Lakersacabando de eliminar os campeões em título Estado Dourado da pós-temporada.

Enquanto James é a maior estrela da série, Denver’s Nikola Jokic pode ser ainda mais impactante no sucesso de sua equipe. O duas vezes MVP parece pronto para a ocasião, já que ele apareceu para atirar na segunda-feira com um novo corte de cabelo.

Jokic saindo de uma série dominante contra o Phoenix

Palhaço levou top-seeded Denver a uma série de seis vitórias sobre o estrelado sóis no segundo turno. Ele teve uma média de triplo-duplo contra Fénixcom 34,5 pontos, 13,2 rebotes e 10,3 assistências por jogo – incluindo uma derrota de 53 pontos no jogo 4.

jokic tem cinco partidas com mais de 30 pontos nos playoffs e cinco triplos-duplos. Ele será um punhado para LeBron, Anthony Davise a Lakers como um todo, enquanto tentam chegar às finais da NBA pela segunda vez em quatro anos.

Quem é o favorito para vencer o jogo 1?

Caesars Sportsbook em Las Vegas tem o pepitas como favoritos de 5,5 pontos para vencer o jogo 1 na Ball Arena em Denver.

Essas duas equipes dividiram a série da temporada por 2 a 2 e estão se enfrentando nas finais da conferência pela quarta vez. O Lakers venceram cada uma das últimas três séries sobre o Nuggets nesta fase e venceram todas as sete séries de playoffs que jogaram contra o Denver desde 1979.

No entanto, DraftKings Sportsbook tem o Nuggets (-155) como leve favorito para vencer esta série sobre o sétimo cabeça-de-chave Os anjos (+130). Se o Nuggets conseguir e avançar, eles quase certamente terão o grande homem jokic agradecer.