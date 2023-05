Nikola Jokic responde às comparações de Novak Djokovic: “Quero ser como ele”

Nikola Jokic fez 30 pontos, 14 rebotes e 13 assistências, e a Denver Nuggets avançado para o Finais da NBA pela primeira vez na história da equipe na noite de segunda-feira, varrendo as finais da Conferência Oeste com um Vitória por 113 a 111 sobre o Los Angeles Lakers.

Jokic conquistou seu oitavo triplo-duplo nos playoffs no terceiro quarto, quebrando o recorde de Wilt Chamberlain na NBA de 1967 para triplo-duplo em uma única pós-temporada. O pivô sérvio também liderou o tenaz esforço defensivo do Nuggets, apesar de sofrer sua quinta falta no meio do quarto período – e quando o Denver precisava de uma grande cesta, Jokic também acertou.

Na conferência pós-jogo, Jokic foi questionado se ele está esteve em contato com o compatriota Novak Djokovic. Ambos são as maiores estrelas sérvias do esporte e se preparam para um grande mês de junho. Novak Djokovic pretende se tornar o líder absoluto em Grand Slams de todos os tempos e jogará o Aberto da França no próximo mês, enquanto Jokic descansará por uma semana ou mais antes de disputar sua primeira final da NBA contra o Boston Celtics ou o Miami Heat.