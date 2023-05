Nina Agdal comemora um ano de namoro com Logan Paul com foto deslumbrante

Nina Agdala modelo dinamarquesa, encontrou o amor com o namorado Logan Paul, e recentemente comemoraram seu primeiro aniversário. Em um biquíni com estampa de zebra e um chapéu de balde para uma sessão de fotos, Nina não pôde deixar de expressar sua adoração por Logan. Ela compartilhou em Instagram: “Obcecada por esse garoto.” Logan, um boxeador americano e estrela do YouTube, retribuiu o amor postando uma foto deles se beijando e escrevendo: “Um ano muito especial com minha rainha dinamarquesa”.

A história de amor deles começou em um evento em Nova York no ano passado, onde se cruzaram. Nina foi instantaneamente atraída por Logan, sentindo como se eles se conhecessem há anos. Ela descreveu o encontro como “selvagem”. Logan, conhecido por ser uma das mentes por trás da bebida energética Prime, ao lado do YouTuber britânico KSI, certamente precisará de toda a energia que conseguir, considerando a paixão de Nina por saúde e boa forma.

Nina em ensaio fotográfico especial com biquíni estampado de zebra.Vivian Arthur (através do The Sun)

Nina Agdal causou ondas significativas na indústria da moda, desfilando em algumas das maiores passarelas do mundo e tornando-se reconhecida por suas aparições no Maiô da Sports Illustrated Problemas.

Sua descoberta veio em 2014, quando ela apareceu na capa da revista ao lado de Lily Aldridge e Chrissy Teigen. Essa oportunidade catapultou sua carreira para novos patamares e a apresentou a um público global.

Nina se tornou uma das modelos mais famosas do mundo

Trabalhando com marcas e designers de moda renomadas, Nina se tornou uma modelo muito procurada, exibindo sua beleza, confiança e versatilidade nas passarelas e em campanhas publicitárias de alto nível. Ela também explorou a atuação, fazendo aparições em filmes e programas de televisão, expandindo seus horizontes criativos além do mundo da moda.

A aparência cativante de Nina Agdal, comportamento gracioso e ética de trabalho profissional lhe renderam um lugar de destaque no mundo da modelagem. Seu sucesso e contribuições lhe renderam uma base de fãs dedicados e o respeito de seus colegas. Com seu talento e determinação, ela continua a deixar sua marca na indústria, cativando o público e inspirando aspirantes a modelos em todo o mundo.