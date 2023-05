Ninguém Acerta e Prêmio Sobe para R$ 26 Milhões.

A Caixa Econômica Federal realizou na quarta-feira (3) o concurso 6139 da Quina. A loteria poderia pagar R$ 23 milhões a quem acertasse todas as cinco dezenas sorteadas.

No entanto, como ninguém conseguiu gabaritar a loteria, o prêmio principal do próximo sorteio, especificamente do concurso 6140, subiu ainda mais. Os números sorteados na quarta-feira (3) foram:

12 – 20 – 50 – 52 – 69

Embora ninguém tenha acertado as cinco dezenas sorteadas e faturado o prêmio principal, vários jogos foram premiados. Contudo, os valores pagos foram bem menores que a fortuna milionária estimada para o prêmio principal.

Confira abaixo as faixas premiadas no concurso 6139 da Quina:

5 acertos: não houve ganhadores;

não houve ganhadores; 4 acertos: 112 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 10.242,02, cada uma;

112 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 10.242,02, cada uma; 3 acertos: 9.558 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 114,30, cada uma;

9.558 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 114,30, cada uma; 2 acertos: 257.289 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 4,24, cada uma.

De acordo com a Caixa, o concurso 6139 da Quina arrecadou R$ 25,2 milhões. Isso mostra o valor expressivo que o banco consegue arrecadar, mesmo que pague altos valores aos apostadores vencedores, ainda mais quando o prêmio principal acumula.

A saber, o concurso 6140 da Quina vai acontecer nesta quinta-feira (4) e está com um prêmio estimado em R$ 26 milhões. Para faturar essa fortuna, os apostadores terão que acertar todas as cinco dezenas sorteadas, mas não é nem um pouco fácil conseguir isso.

De todo modo, o valor estimado para o prêmio principal pode variar, pois isso depende da quantidade de apostadores que acertarem as dezenas sorteadas, bem como da arrecadação do concurso.

Jogue na Quina 6140 sem sair de casa

A Quina é uma das modalidades de loteria mais conhecidas do país. Em suma, os interessados em apostar na modalidade podem ir a alguma agência lotérica credenciada da Caixa para fazer seus jogos.

Entretanto, caso a pessoa prefira apostar sem sair de casa, basta baixar e acessar o aplicativo de loterias da Caixa. Os jogos podem ser feitos de maneira rápida e fácil, oferecendo muito mais comodidade aos usuários.

Os interessados em jogar no concurso 6140 da Quina através da internet devem ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa. Desse modo, o apostador deve fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco.

Neste cadastro, a pessoa deverá preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Vale destacar que não é possível realizar um um único jogo simples da Quina pela internet.



Isso porque, o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá jogar caso sua aposta não chegue a esse valor. Assim, para conseguir jogar pelo aplicativo, o jogador poderá realizar vários jogos simples da Quina.

Além disso, de acordo com a Caixa também é possível escolher um número maior de dezenas, em um único jogo, visto que essas apostas custam mais caro. Todavia, ainda há outra opção.

O apostador que preferir diversificar seus jogos também poderá fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, a pessoa conseguirá alcançar o valor mínimo e poderá fazer suas apostas sem sair de casa.

Aposta mínima custa R$ 2,50

Apostar na Quina é algo muito simples. O apostador deve escolher cinco números entre as 80 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 1 a 80. As apostas feitas devem ter, no mínimo, cinco números, mas os jogadores podem escolher até 15 dezenas em uma única aposta.

A propósito, uma aposta simples, com cinco números, dá uma chance de acerto em mais de 24 milhões, um número bem pequeno, refletindo a dificuldade de acerto. Entretanto, um jogo com 15 dezenas escolhidas, dá uma chance de acerto em 6 mil, o que mostra o aumento das chances que uma pessoa terá de acertar na loteria.

Nesta semana, o grande destaque envolvendo as modalidades lotéricas do país foi o aumento nos preços das apostas. O reajuste já havia sido anunciado pela Caixa Econômica semanas atrás, e os novos valores passam a vigorar no país a partir desta semana.

A título de comparação, uma aposta simples da Quina custava R$ 2,00 na semana passada. Contudo, o valor subiu para R$ 2,50, mas não deverá pesar no bolso dos apostadores. Aliás, os preços dos demais jogos, com mais dezenas escolhidas, também subiram no país. Nesse caso, os avanços chegaram a marcas milionárias.

Confira o novo preço de cada aposta da Quina:

5 dezenas escolhidas: R$ 2,50;

6 dezenas escolhidas: R$ 15,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 52,50;

8 dezenas escolhidas: R$ 140,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 315,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 630,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 1.155,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 1.980,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 3.217,50;

14 dezenas escolhidas: R$ 5.005,00;

15 dezenas escolhidas: R$ 7.507,50.

Mesmo que uma aposta com mais dezenas dê bem mais chances de acerto ao apostador, o valor a ser pago também é bem mais elevado. Por isso, cada um deve avaliar as condições financeiras que possui e definir se o risco realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor é investir o dinheiro em algo que não precise de sorte para dar certo.