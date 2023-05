Nivea Anuncia Ampla Contratação em Várias Regiões do Brasil

Veja aqui mesmo quais são as vagas e não perca tempo, se candidate!

A Nivea, uma das principais empresas no segmento de cuidados com a pele, com mais de 130 anos de experiência, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis:

Pessoa Vendedora – Nivea – Minas Gerais – Pleno – Belo Horizonte / MG;

Pessoa Analista de Customer Service – São Paulo – SP – Sênior;

Pessoa Vendedora – Salvador – BA – Pleno;

Pessoa Representante Propagandista Salvador -BA e Regiões – Pleno;

Pessoa Representante Propagandista Recife – PE e Região – Pleno;

Pessoa Representante Propagandista – Manaus – AM e Região – Pleno;

Representante Propagandista – Maceió – AL e Regiões – Pleno;

Pessoa Vendedora e-Commerce – São Paulo / SP – Pleno;

Representante Propagandista Eucerin – Natal – RN – Pleno;

Pessoa Coordenadora de Qualidade – Supervisão/Coordenação – São Paulo / SP;

Pessoa Executiva de Contas e-Commerce – São Paulo – SP – Pleno.

Mais sobre a Nivea

Sobre a Nivea, é válido frisar que a marca pertence ao grupo Alemão Beiersdorf – com sede em Hamburgo, começou sua história de sucesso em 1911, quando lançou no mercado a primeira emulsão hidratante do mundo.

Presente em mais de 150 países, a empresa instalou-se no Brasil em 1975 com a abertura de seu escritório em São Paulo. Em 2003, inaugurou sua fábrica no município de Itatiba (SP).

Além da marca e dos seus produtos, a Nivea se preocupa com as pessoas, com sua paixão e determinação que nos ajudam a ser a uma das maiores do planeta em cuidados com a pele.

Como você já pôde ver a lista de cargos da Nivea, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

