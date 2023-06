No Bets Barred: Flyweights (e os unders) FINALMENTE conseguem um evento principal no UFC Vegas 74

O UFC Vegas 74 acontece neste sábado com o duelo peso-mosca entre Kai Kara-France e Amir Albazi, e você sabe o que isso significa: os garotos do No Bets Barred estão de volta com um detalhamento completo de todas as suas apostas favoritas.

Os co-anfitriões Conner Burks e Jed Meshew comemoram o primeiro evento principal peso-mosca sem título desde 2017 (!) Colocando alguma ação em seus amados 125ers, além de uma tonelada de outras apostas para cima e para baixo no card, incluindo alguma ação KSW. As apostas desta semana incluem o já mencionado Flyweight Unders, Jed continuando a alcançar o saco de truques e até um pouco de dissensão em algumas lutas preliminares.

Sintonize o episódio 47 de No Bets Barred.

Novos episódios do Sem apostas barradas O podcast cai toda quarta-feira e está disponível no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.