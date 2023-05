No Bets Barred: Henry Cejudo pode desafiar a história e vencer Aljamain Sterling no UFC 288?

É mais um fim de semana de pay-per-view do UFC e você sabe o que isso significa: os garotos do No Bets Barred estão de volta para detalhar todas as suas jogadas favoritas para o UFC 288 e a luta pelo título dos galos entre Aljamain Sterling e Henry Cejudo.

Os co-apresentadores Conner Burks e Jed Meshew começam o show com uma breve recapitulação do UFC Vegas 72, lamentando uma derrota terrível no peso mosca, antes de mergulhar no card de 14 lutas que é o UFC 288. O maior tópico de conversa é a luta pelo título e As chances de Henry Cejudo de superar uma tendência estatística chocante da qual ele está do lado errado, mas os meninos também entram no co-evento principal de cinco rounds entre Belal Muhammad e Gilbert Burns, o retorno de Kron Gracie e, claro, um peso pesado sobre e um flyweight abaixo.

Sintonize o episódio 44 de No Bets Barred.

