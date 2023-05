Notícias da MLB: A defesa de Call em 9º preserva a vitória do Nats por 3-2, a 14ª derrota do Mets em 20 jogos

Centrar defensor Alex Call fez duas excelentes jogadas defensivas na nona entrada, preservando a vitória do Washington Nationals por 3 a 2 no domingo e lidando com a queda New York Mets sua 14ª derrota em 20 jogos.

Na conclusão de um jogo suspenso no terceiro turno após um atraso de chuva de 3 horas e 56 minutos na noite de sábado, CJ Abrams empatou em 2 a 2 no sétimo com um home run contra Dominic Leone (0-1), que perdeu na primeira decisão com o Mets.

“Ele tem trabalhado duro para deixar seu swing mais plano, passar mais pela zona, manter-se mais na zona e lançar fora dos arremessos”, disse. O gerente nacional, Dave Martinez, disse. “Quando ele faz isso, ele pode bater na bola com força.

Call jogou perfeitamente a carambola na parede na corrida de duas saídas de Michael Prez no nono fora de Kyle Finnegan segurando Prez para um único.

Brandon Nimmo seguiu com um único campeão de rebatidas da liga principal Jeff McNeil acertou uma mosca que Call rastreou bem na frente da parede para a eliminação final.

“Eu esperava que ficasse no estádio”, Finnegan disse. “Eu pensei que se fosse alto o suficiente para onde, se permanecesse, teríamos uma chance de passar por baixo.”

Finnegan conseguiu seu oitava defesa em 10 chances.

“Jeff acertou uma bola com força”, disse o técnico do Mets, Buck Showalter. “Está difícil andar de trenó agora. Tente pensar no positivo. Você está fazendo algumas coisas para tirar as pessoas. Houve muitos bons rebatidas, simplesmente não conseguimos fazer isso passar.”

Nova York, com uma folha de pagamento líder da liga principal de US$ 355 milhões, caiu para 19-21. O Mets fez 1 a 6 com os corredores em posição de pontuação e encalhado nove corredores.

“Não é onde precisamos estar”, disse McNeil. “Não estamos jogando muito bem. Precisamos mudar isso. Acho que todos naquele vestiário sabem que temos que cuidar dos negócios.”

Call também fez uma boa recepção para a final da sétima na investida profunda de Francisco Lindor contra Hunter Harvey (2-0), que arremessou 1 2/3 entradas sem rebatidas.

Prez acertou 4 a 4 em seu segundo jogo de quatro rebatidas na carreira. A outra foi pelo Pittsburgh contra o Milwaukee no último dia 30 de junho.

No jogo regular de domingo, Max Scherzer (2-2) seria titular do Mets e Jake Irvin (1-0) do Nationals.

Dois dos três home runs de Abrams nesta temporada foram contra o Mets. Ele atingiu seu primeiro Grand Slam na carreira em 27 de abril em Nova York. Abrams também teve um single RBI no quarto.

“Estive na academia”, disse Abrams sobre sua recente onda de energia. “Apenas mantendo as coisas simples, acertando meu arremesso, sem sair de mim. A maior coisa provavelmente é rebater nas rebatidas.”

Nimmo acertou uma mosca de sacrifício empatada no terceiro no primeiro arremesso do dia do apaziguador Erasmo Ramrez e dobrou antes da mosca de sacrifício de McNeil no sétimo.