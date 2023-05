Notícias da MLB: Bad Bunny arrebata um cliente estrela do melhor agente da MLB

coelho maudono do recém-lançado Agência Desportiva Rimasacabou de roubar um cliente estrela de Scott Borasum dos melhores agentes da Major League Baseball. New York Mets Apanhador Francisco Álvarez decidiu deixar o agente para o novo empreendimento comercial do artista.

Alvarez, 21, é o candidato perfeito que Bad Bunny está procurando para sua agência esportiva. rimas foi lançado no mês passado com a visão de representar atletas latinos.

Outras estrelas já assinadas com Rimas incluem santiago espinhal do Toronto Blue Jays, Yonathan Daza do Colorado Rockies e Wilmer Flores do San Francisco Giantsentre outros.

A plataforma global da Bad Bunny é uma maneira perfeita de ajudar o talento latino a crescer dentro e fora do campo.

Ele fez parceria com Rimas Entretenimento CEO Noah Assad e rimas executivo jonathan miranda lançar a agência esportiva.

Rimas representa atletas latinos

Assad, 33, afirmou no mês passado que a agência pretende representar a comunidade latina no esporte.

“Este novo empreendimento é uma expansão dessa missão, pois pretendemos trazer maior representação para a comunidade latina no mundo dos esportes”, disse Assad.

Alvarez, cujo agente é agora rimas‘ Guilherme Arroyoapareceu em 25 jogos pelo Mets nesta temporada e está atingindo 0,216/0,275/0,392 com três home runs e seis RBIs.

Ele ajudou o New York (21-23) a derrapar em dois jogos na vitória de quarta-feira sobre o Tampa Bay Rays (32-12).