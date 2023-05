Notícias da MLB: os veteranos da MLB Miguel Cabrera e Rich Hill em corrida engraçada para a primeira base

Cquarta-feira Liga Principal de Beisebol jogo entre o Pittsburgh Pirates e a Tigres de Detroit era relativamente normal. O piratas venceu o jogo por 8 a 0, mas sem dúvida o melhor destaque aconteceu no segundo turno, quando o jogador de 40 anos Miguel Cabrera tentou derrotar um homem de 43 anos colina rica para um golpe interno.

Colina 1, Cabrera 0

Com dois eliminados no final da segunda entrada em Detroitde Comerica Park, Cabrera acerte uma bola afiada no chão para o homem da primeira base Carlos Santana. piratas jarro Colinaum veterano de 19 anos, correu para cobrir a base enquanto Cabrera corria pela linha para tentar um raro single interno.

Mas Hill pegou a bolsa bem a tempo, pegando o flip de santana e trocando uma palavra amigável com Cabrera no final do turno. A mídia social ficou maravilhada com a “corrida” entre dois jogadores com 40 anos de experiência combinados em MLB.

Quando “Miggy” deu as boas-vindas a Hill na MLB

Em 2005, Cabrera era uma estrela em ascensão com o Florida Marlinsenquanto Colina era um novato lançando para o Chicago Cubs. Em 15 de junho daquele ano, Hill fez sua MLB estreia contra Cabrera Marlinse Miggy cumprimentou-o com um campo duplo para a direita.

Quase 18 anos depois, Cabrera se prepara para encerrar sua carreira na MLB e entrar no Hall da Fama do Beisebol. Cabrera está lutando na base em sua última temporada, mas é o líder ativo do beisebol em várias categorias ofensivas, e seu tigres estão tendo um desempenho acima das expectativas até agora.