Notícias da MLB: Torcedor sofre queda ao tentar pegar bola em jogo da MLB

Taqui foram cenas horríveis na noite de sexta-feira no confronto entre o Phillies e os Red Sox depois que um fã caiu no bullpen.

Um espectador teve que ser levado ao centro de trauma após cair em uma grade de proteção e cair no Red Sox bullpen.

Eles estavam tentando pegar uma bola de beisebol no primeiro turno do jogo do Boston contra o Philadelphia em Parque do Banco Cidadão na sexta-feira à noite.

O pessoal médico no local informou que o espectador havia sido levado para Hospital Universitário Thomas Jefferson. Ficou claro que os jogadores e o resto da torcida estavam muito abalados com o que foi um incidente muito sério.

Lesões não reveladas

Uma declaração dos Phillies explicou posteriormente que o torcedor em questão estava consciente e responsivo quando deixou o estádio, mas os ferimentos específicos não foram divulgados.

Mais tarde no jogo, um funcionário de Phillies estava limpando o sangue do concreto na área onde o ventilador caiu.

Os torcedores foram rapidamente afastados da área de grade após o incidente para que a equipe médica pudesse atender o espectador ferido. O espectador foi amarrado a uma tabela e retirado do bullpen e do campo em uma maca e um carrinho.

Houve um atraso de 10 minutos no jogo antes que as duas equipes pudessem continuar.

“Foi definitivamente assustador para muitos de nós“Apaziguador de Boston Josh Winckowski disse. “Estávamos todos muito preocupados, sentindo-nos desconfortáveis.”

Winckowski disse estar preocupado com a possibilidade de o torcedor ter morrido com a queda. Somente depois de receber uma ligação dizendo que o torcedor estava consciente e responsivo, Winckowski e os apaziguadores do Boston conseguiram relaxar.