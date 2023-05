Nova crise entre o príncipe Harry e Meghan Markle: possível divórcio à vista?

EUás semanas atrás, o Duque e a Duquesa de Sussex estiveram na primeira página de todos os jornais quando foram vítimas de uma perigosa perseguição de paparazzi em Nova Iorque que muito fez lembrar o trágico acidente que Diana de Gales sofreu e que lhe custou a vida, agora Príncipe Harry e Meghan Markle estão nas notícias novamente, mas por um motivo totalmente diferente.

A mídia britânica garantiu que o casal não vive o melhor momento do relacionamento e, inclusive, ambos Meghan e atormentarteriam levantado os papéis do divórcio e separado seus destinos para continuar caminhando individualmente.

A razão pela qual o príncipe Harry e Meghan Markle podem se divorciar

Harry e Megan uniram-se em casamento a 18 de maio de 2018. A cerimónia, amplamente acompanhada e comentada por toda a sociedade britânica, decorreu no Castelo de Windsor, mais concretamente na Capela de São Jorge e embora pareça que foi ontem que o casal disse ‘sim’ , este mês o príncipe e a atriz comemoraram seu quinto aniversário de casamento.

Mas parece que o casal ao invés de comemorar os cinco anos de casamento está tentando superar um pequeno solavanco. De acordo com meios de comunicação como Daily Mail ou The Telegraph, atormentar e Meghan não comemoram aniversário e não demonstram nenhum gesto amoroso um com o outro há algum tempo, algo que faz a mídia britânica suspeitar de um possível divórcio.

Tom Bowerum jornalista especialista na casa real britânica apontou que “Meghan está ficando cansado de atormentar” e que eles teriam começado a viver de forma independente e separada.

Além disso, Marklea ausência dela na coroação do sogro, Rei Carlos IIIalgo que alimentou ainda mais os rumores de problemas conjugais no duque e na duquesa de Sussex.