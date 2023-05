Nova Decisão do Banco Central Irrita o Governo de Lula

Em decisão que não chegou a surpreender, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. A decisão foi tomada ainda no início da noite desta quarta-feira (3). Tal patamar está em vigor desde o início de agosto de 2022, e é alvo de críticas por parte do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No comunicado enviado juntamente com a decisão, o Copom avaliou que o momento requer “paciência e serenidade na condução da política monetária”. O documento aponta ainda que poderá “retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.

“O Comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. O Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”, diz o comunicado.

“O Copom enfatiza que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal, e avalia que a desancoragem das expectativas de longo prazo eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional”, diz o comunicado.

Na prática, o Copom afirma que poderá até mesmo elevar ainda mais a taxa Selic no Brasil nos próximos meses. Entretanto, ao contrário do comunicado anterior, desta vez o Banco Central reconhece que este cenário é “pouco provável”, o que indica que uma redução da taxa Selic pode estar mais próxima e pode ser feita já nas próximas reuniões, marcadas para o segundo semestre.

Oficialmente, o Copom se reúne a cada 45 dias para definir a taxa Selic. A reunião desta quarta-feira (3) foi a terceira decisão tomada já sob o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e esta foi a terceira derrota consecutiva do petista na guerra que ele vem travando para pressionar por uma redução da taxa de juros.

Os juros mais altos do mundo

Embora a taxa Selic não tenha subido mais uma vez, o fato é que o Brasil ainda segue com a liderança do ranking global de juros reais. Ao menos é o que aponta um levantamento feito pelo MoneYoy e pela Infinity Asset Management.

Quando se desconta a inflação de 5,32% do Brasil, os juros reais do país ficam em 6,82%.

Brasil: 6,8%;

México: 6.13%;

Colômbia: 5,13%;

Chile: 4,89%;

Filipinas: 2,62%;

Indonésia: 2,48%;

África do Sul: 2,37%;

Turquia: 2,2%;

Israel: 1,65%;

Hing Kong: 1,55%;

Nova Zelândia: 0,55%;

Malásia: 0,54%;

Reino Unido: 0,25%;

China: 0,22%;

Rússia: 0,2%;

Estados Unidos: 0,08%;

Índia: -0,1%;

Coreia do Sul: -0,17%;

Espanha: -0,26%;

Grécia: -0,3%;

Taiwan: -0,53%;

Suíça: -0,66%;

Dinamarca: -0,72%;

Bélgica: -0,78%;

Tailândia: -0,78%;

Holanda: -0,83%;

Cingapura: -1,12%;

Canadá: -1,17%;

Austrália: -1,56%;

Portugal: -1,63%;

França: -163%;

Japão: -1,94%;

Alemanha: -2,29%;

Itália: -2,46%;

Áustria: -2,46%;

Hungria: -2,94%;

República Tcheca: -3,16%;

Suécia: -5,37%;

Polônia: -5,37%;

Argentina: -13,02%

O que falta para a redução dos juros no Brasil?

O Governo Federal esperava que depois da apresentação da proposta do novo arcabouço fiscal, o BC pudesse reduzir ao menos um pouco a taxa de juros no Brasil. O desenho foi entregue ao Congresso Nacional pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) em meados do último mês de abril.

Contudo, o fato é que este ato não parece ter sido suficiente para a redução da taxa de juros. Em declaração recente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que reconhece os esforços do Governo Federal, mas está aguardando por mais “condições estruturais”.

“Nenhum banqueiro central gosta de subir juros. Então, a gente obviamente quer achar as condições estruturais para que isso (a queda de juros) aconteça”, disse ele.



Na prática, analistas afirmam que o BC está esperando por medidas mais práticas no controle das contas públicas por parte do Governo Federal. Além disso, a autoridade monetária também aguarda o fim da discussão sobre a meta de inflação para ter mais clareza sobre o cenário.