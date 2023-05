Nova Fátima – PR: Câmara Municipal Aberta para Concurso Público de Nível Superior

Edital oferta vagas de ensino superior completo no legislativo municipal

A Câmara Municipal de Nova Fátima – PR faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é ocupar uma vaga no cargo de Contador.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino superior completo em Ciências Contábeis e registro regular no CRC. O salário oferecido mensal será no valor de R$4.064,34, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até às 23h59 do dia 15 de junho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Fafipa. O valor da inscrição está fixo em R$120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas delíngua portuguesa; matemática; informática; conhecimentos específicos;

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 16 de julho de 2023.

O concurso da Câmara Municipal de Nova Fátima – PR é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES



Elaborar a contabilidade da Câmara Municipal de Nova Fátima/PR dentro das normas da Lei 4 320/64 e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

Controlar a execução orçamentária em todas as suas fases;

Organizar e assinar balancetes e relatórios de natureza contábil ou gerencial, Elaboração da Folha de Pagamento dos servidores efetivos, comissionados e dos agentes políticos observando as normas legais em vigor especialmente a lei que fixou os subsídios dos vereadores e presidente da câmara e, a lei do Plane de Cargos e Salários dos servidores;

Controlar dotações orçamentárias referentes à remuneração dos servidores;

Elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros, de caráter obrigatório, observando prazos e formalidades da legislação;

Cumprir integralmente a Agenda de Obrigações do Tribunal de Contas do Paraná no que tange especialmente o envio do SIM-AM, SIM-ATOS DE PESSOAL e SIAP, e demais obrigações inerentes a agenda, inclusive com relação a alimentação das informações relativas ao Sistema de Licitações, Declarações de Audiências Públicas Publicação dos Relatórios da LRF e Declarações inerentes à Lei Complementar 131/2009;

Elaborar e encaminhar a RAIS e DIRF;

Preparar e encaminhar a Prestação de Contas Anual e elaborar os contraditórios e informações ao TCE/PR, observando os prazos legais;

Atender caso seja notificado, os esclarecimentos necessários junto ao SGA – Sistema Gerenciador de Acompanhamento;

Elaborar e encaminhar as informações do SISTEMA SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro da Secretaria do Tesouro Nacional; entre outras atividades.

EDITAL Câmara Municipal de Nova Fátima – PR nº 01/2023: clique aqui