“Nova Versão do App Agora Disponível”.

Excelente notícia acaba de sair hoje no Notícias Concursos: cidadãos que fazem parte de programas sociais já podem atualizar o sistema do aplicativo Caixa Tem. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, a nova versão do aplicativo conta com algumas novas funcionalidades. Além disso, há também um novo desenho para o menu inicial, que apresenta diferenças em relação ao formato anterior.

Entre as mudanças que estão postas na nova versão está a criação de atalhos na página inicial. A ideia, segundo a Caixa Econômica Federal, é fazer com que os cidadãos tenham mais facilidade em encontrar determinados serviços como Enviar Pix; Receber com Pix; Pagamento de contas; Consulta ao Extrato; Pagar na Maquininha e Saque Sem Cartão.

O uso do Caixa Tem

Segundo o Governo Federal, usuários do sistema do Caixa Tem podem usar o aplicativo para pagar contas, transferir saldos para outros bancos, realizar procedimentos com o Pix, gerar códigos para saques e uma série de outros processos.

Através do Caixa Tem, o cidadão consegue movimentar benefícios como:

Bolsa Família;

Poupança Caixa Tem;

Acesso ao FGTS;

Recebimento do seguro-desemprego;

Recebimento do e abono salarial do PIS;

Pagamentos e recebimentos via Pix;

Depósitos e transferências;

Conta-salário;

Consulta de contratos de habitação;

Cartão de débito virtual;

Pagamento em maquininha;

Recarga de celular.

Download

Não é preciso pagar nenhum tipo de taxa para realizar o download do sistema do Caixa Tem. O aplicativo poderá ser baixado normalmente em lojas de aplicações de celulares Android e iOS.

Quem já tem a aplicação no celular, pode simplesmente abrir a loja de aplicação e clicar na opção de atualização.

Vale lembrar que é necessário tomar cuidado no processo de download do aplicativo do Caixa Tem. Ao pesquisar por este nome, é possível que apareçam várias opções diferentes de várias aplicações. É importante baixar apenas o app oficial, que conta com a indicação de que é desenvolvido pela Caixa Econômica Federal.

Bolsa Família

O Bolsa Família é o maior programa social que pode ser movimentado através do sistema do app do Caixa Tem. Atualmente, o benefício atende pouco mais de 21 milhões de pessoas em todas as regiões do país. Todas estes usuários estão recebendo um patamar mínimo de R$ 600 por família.

Este valor, no entanto, pode ser elevado em algumas situações. Alguns cidadãos poderão receber um saldo maior caso o número de integrantes da casa também seja maior. Além disso, há também um pagamento extra de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade.

Tal benefício adicional está sendo pago pelo poder executivo desde o último mês de março deste ano.



A partir de junho, o Governo Federal também poderá pagar um saldo extra de R$ 50 por filhos que possuem idade entre sete e 18 anos de idade. Além disso, o saldo adicional também pode ser pago para gestantes.

Caixa Tem

Ninguém é obrigado a usar o sistema do Caixa Tem para receber o dinheiro do Bolsa Família ou de qualquer outro programa social. Também é possível sacar a quantia através dos cartões do Bolsa Família ou mesmo do Auxílio Brasil.

Dados do antigo Ministério da Cidadania indicam que mais de 8 milhões de pessoas receberam os cartões do Bolsa Família no decorrer do ano anterior. Na última semana, a Caixa Econômica Federal também confirmou que vai entregar mais 8 milhões de cartões no decorrer deste ano de 2023.

O novos cartões, aliás, terão a função de cartão de débito, para que assim como no Caixa Tem, os cidadãos possam receber o saldo e usar para comprar produtos no sistema de débito. A Caixa argumenta ainda que os novos dispositivos podem ser importantes para acabar com uma série de fraudes que costumam acontecer com programas sociais como o Bolsa Família.