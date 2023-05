Novak Djokovic está sozinho no fim de uma era: os ‘Três Grandes’ dividiram 60 das últimas 71 majors

Roger Federer iniciou sua carreira em Roland Garros em 1999 e teve uma carreira ilustre no torneio até a edição de 2021. O suíço foi premiado com a Taça dos Mosqueteiros em 2009, coincidindo com Rafael Nadalprimeira derrota nas oitavas de final para Robin Soderling.

Em 2005, os Três Grandes começaram a ganhar forma com a aparição no sorteio de Nadal e Novak Djokovic. Os Três Grandes resistiram a uma geração inteira, embora a idade e o ímpeto da nova geração, liderada por Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Runesignifica que o fim de uma era está cada vez mais próximo.

Federer se aposentou na temporada passada e Nadal já anunciou que sua intenção é se despedir no ano que vem se seu físico permitir.

Djokovic agora está sozinho no saibro de Paris e também ficará sozinho na grama de wimbledon e o concreto do US Open.

A corrida para ser o GOAT do tênis está em suas mãos. “Não é segredo que continuo jogando com a motivação de quebrar mais recordes. Mas também é verdade que não tenho mais o corpo que tinha 10 anos atrás”, diz. Rafa, Roger e Nole dividiram 60 dos últimos 71 majors enquanto Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zvereventre outros, ficaram parados e assistiram.

Dominic Thiem aproveitou a ausência dos três para serem coroados em Nova York e Daniel Medvedev também teve seu momento de glória na cidade dos arranha-céus.

“Quando Nadal anunciou que estava se aposentando, uma parte de mim foi com ele. Suas palavras me tocaram e eu entrei em choque. Sempre disse que ele era meu grande rival e aquele que me incentivou a ser melhor”, refletiu Djokovic .

No entanto, o balcânico sabe que a ausência de Rafa o beneficia porque é um adversário a menos na corrida ao título. “No sorteio em Paris não sinto falta dele porque não é como se eu tivesse tido muito sucesso com ele aqui. Se ele estivesse lá seria o favorito, sem dúvida. Agora o principal candidato é o Alcaraz, porque ele é o atual número um”, diz.

Discrição O discurso do balcânico, apesar dos 22 títulos conquistados, foi discreto, longe de outras ocasiões em que aceitou a pressão de ser o principal candidato: “Não vou falar dos meus possíveis adversários na segunda semana do torneio porque seria desrespeitoso com os jogadores que já enfrentei. Se eu tiver que falar sobre eles, significa que estou indo bem