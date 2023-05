Novas Funcionalidades do WhatsApp: Edição de Figurinhas Diretamente no Aplicativo para iPhone

O WhatsApp está preparando diversas funcionalidades novas para os usuários de iPhone. O aplicativo estava preparando uma ferramenta de criação de adesivos para permitir que os usuários criem adesivos diretamente no aplicativo. Esse recurso oferece uma experiência mais integrada para os usuários, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos de terceiros, economizando tempo e tornando o processo mais rápido. Na atualização 23.7.82 do WhatsApp para iOS, a empresa trouxe esse recurso para todos, conforme destacado na descrição oficial da atualização, disponível na Apple Store.

LEIA MAIS: WhatsApp anuncia que mensagens temporárias poderão ficar fixadas

O changelog oficial ainda menciona novos recursos de grupo anunciados na atualização anterior do WhatsApp para iOS 23.6.74, mas também diz que é possível criar suas próprias figurinhas personalizadas. Em particular, depois de extrair um assunto diretamente de uma imagem, é necessário colá-lo em um chat: o aplicativo converterá automaticamente a imagem em um adesivo que pode ser adicionado à coleção de adesivos do usuário.

Esse recurso está sendo lançado para todos os usuários no iOS 16, mas não há planos de trazê-lo para versões mais antigas do iOS. Se você ainda não possui o novo recurso, observe que algumas contas podem recebê-los nas próximas semanas.

Mudança na tela de desbloqueio

Recentemente, uma nova atualização da versão beta do app para iOS, de número 23.8.0.71, mostrou que os desenvolvedores estão trabalhando em uma nova forma de visualizar o bloqueio de tela.

O site WABetaInfo, especializado no programa de testes do WhatsApp, disponibilizou uma captura de tela que faz um comparativo entre a atual e a versão que estão desenvolvendo. A nova promete ser mais intuitiva e moderna, mas não traz nenhuma novidade de funcionalidade. A questão aqui é deixar mais claro que o desbloqueio ocorre com a visualização do rosto do usuário.

Este não é o único redesenho planejado para ser lançado para os beta testers. Conforme anunciado recentemente, o WhatsApp está trabalhando para trazer um novo estilo para as configurações do aplicativo, onde todas as seções das configurações do app aparecem com cantos arredondados e pequenas margens nas bordas.

Outra novidade sendo testada no iPhone é um novo seletor de mídias. A atualização 23.7.0.74 do WhatsApp beta para iOS apresentar um aprimoramento na funcionalidade, que permite aos ver quais fotos e vídeos escolheram em uma nova barra de ferramentas inferior.

Novo editor de texto

Um novo editor de texto para o iOS também já está sendo testado. A versão 23.8.0.73 do WhatsApp beta para o sistema do iPhone trouxe um novo editor de texto que oferece várias ferramentas e recursos que melhoram a experiência do usuário, incluindo novas fontes, opções de formatação de texto e um novo estilo para desenhar atalhos.

Esta é uma lista do que já foi apresentado:

Opções de fonte: os usuários agora podem alternar entre diferentes fontes tocando em uma das opções de fonte acima do teclado. Isso facilita a seleção da fonte desejada e a personalização do texto.

Alinhamento de texto: agora é possível alterar o alinhamento do texto para a esquerda, centro ou direita, dando a você mais controle sobre a formatação do texto em imagens, vídeos e GIFs.

Cor de fundo do texto: os usuários também podem alterar a cor de fundo, facilitando a diferenciação de textos importantes dos demais.

Novas fontes: com o editor de texto reformulado, novas fontes estão disponíveis para os usuários, incluindo Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze.

Grupos maiores para iPhone



Você também pode gostar:

O WhatsApp também lançou uma atualização para o iOS na App Store, de número 23.6.74, que traz novos recursos para os grupos. Conforme mencionado na descrição oficial da atualização (changelog), até 1.024 pessoas vão poder ingressar em um grupo, um recurso lançado para alguns testadores beta em outubro de 2022, facilitando a criação de grandes grupos pelos usuários. Como o novo limite foi anunciado no changelog oficial, ele deve estar disponível em todo o mundo.

Além disso, os administradores de grupos têm mais controle sobre seus grupos, pois podem gerenciar um sistema de aprovação para entrada de uma nova pessoa, um recurso que também já havia sido testado em uma versão beta do WhatsApp para iOS. Por fim, também é possível buscar os grupos dos quais um contato faz parte por meio da busca pelo seu nome.