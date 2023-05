Novas Oportunidades de Emprego Abertas pela Next em Todo o País

A Next, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, anunciou recentemente novas vagas de emprego em diversas áreas de atuação. Com benefícios atrativos e oportunidades de crescimento profissional, as vagas estão disponíveis em todo o país e são destinadas a profissionais de diferentes níveis de experiência.

Next abre novas vagas de emprego pelo Brasil

É uma empresa que valoriza seus funcionários e oferece benefícios que vão além do salário. Entre os principais benefícios oferecidos pela empresa, estão:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-transporte;







Vale-refeição;







Programa de desenvolvimento profissional;







Ambiente de trabalho descontraído e inovador.

A seguir, estão listadas algumas das vagas disponíveis na Next. Todas as vagas listadas abaixo estão disponíveis para candidatura através do site.

Analista de Suporte Técnico;







Analista de Desenvolvimento de Software;







Analista de Marketing Digital;







Analista de Recursos Humanos;







Gerente de Projetos;







Especialista em Business Intelligence;







Desenvolvedor Front-end;







Desenvolvedor Back-end;







Designer Gráfico;







Coordenador de Vendas;







Especialista em Comunicação;







Analista de Segurança da Informação;







Analista de Infraestrutura de TI;







Analista de Testes.

Como se candidatar

As vagas disponíveis na Next podem ser encontradas no portal 123empregos. Para se candidatar, basta acessar o site e procurar pela vaga de interesse. Após encontrar a vaga, é possível se candidatar diretamente pelo site, enviando o currículo e preenchendo as informações solicitadas.

Ter um currículo excelente é fundamental para se destacar em um processo seletivo e aumentar as chances de conquistar a vaga desejada. Para isso, é importante investir tempo na elaboração do documento, destacando suas principais habilidades e experiências profissionais.

Além disso, é fundamental adaptar o currículo para a vaga em questão, evidenciando suas qualificações que estejam alinhadas às necessidades da empresa. Outro ponto importante é a clareza e a objetividade na apresentação das informações, utilizando uma linguagem simples e direta. Por fim, não se esqueça de revisar cuidadosamente o documento, evitando erros de gramática e ortografia, e mantê-lo sempre atualizado.

Sobre a Next

A Next é uma empresa brasileira de tecnologia, fundada em 2013, que oferece soluções inovadoras para empresas de diversos segmentos. Com foco em transformação digital, a Next ajuda seus clientes a se destacarem em seus mercados de atuação, oferecendo soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de cada empresa.

Com um time de profissionais altamente capacitados e uma cultura empresarial que valoriza a inovação, é uma das empresas mais inovadoras do país e tem sido reconhecida por sua atuação no mercado. Além disso, a empresa é comprometida com a responsabilidade social e busca sempre contribuir com a comunidade em que está inserida.



