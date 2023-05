Novas Oportunidades de Emprego na Natura: Confira os Cargos Disponíveis!

A empresa de cosméticos Natura anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em diversas áreas pelo país. Com um histórico de compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social, é uma empresa reconhecida por seus valores e pela qualidade de seus produtos, e agora oferece a oportunidade de se juntar à sua equipe de colaboradores.

Natura abre novas oportunidades de emprego pelo país

Além de ser uma empresa com valores éticos e sustentáveis, a Natura oferece uma série de benefícios para seus funcionários, incluindo plano de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-transporte, previdência privada, participação nos lucros e resultados, entre outros. Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis:

Analista de Marketing Digital;







Analista de Planejamento e Controle;







Analista de Treinamento;







Analista de Sistemas Sênior;







Analista de Inteligência de Mercado;







Analista de Relacionamento com o Cliente;







Gerente de Contas;







Gerente de Vendas;







Coordenador de Operações Logísticas;







Coordenador de Suprimentos;







Coordenador de Produção;







Supervisor de Vendas;







Supervisor de Qualidade;







Supervisor de Marketing.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas de emprego na Natura, é necessário acessar o site 123empregos e buscar pelas vagas disponíveis. É importante lembrar que cada vaga possui requisitos específicos, então é necessário conferir se o seu perfil atende aos pré-requisitos antes de se candidatar.

Sobre a empresa

Fundada em 1969 por Antônio Luiz Seabra, a Natura é uma empresa brasileira de cosméticos que se destaca por sua preocupação com a sustentabilidade e a responsabilidade social. A empresa foi pioneira ao desenvolver produtos naturais e orgânicos, e hoje é reconhecida mundialmente por sua atuação no mercado de beleza.

Com uma equipe de mais de 6 mil colaboradores, a companhia tem como objetivo promover o bem-estar e a beleza de seus clientes de forma sustentável e responsável. A empresa investe em pesquisas e inovação para desenvolver produtos de alta qualidade, sempre levando em consideração os impactos ambientais e sociais de suas atividades.

Além disso, a Natura é comprometida com a igualdade de gênero e diversidade, tendo sido reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo pelo Ethisphere Institute. A empresa também está comprometida com a redução de emissões de gases de efeito estufa e com a preservação da biodiversidade.

