Novas Oportunidades de Emprego na Oba Hortifruti: Confira os Cargos Disponíveis!

Uma das maiores hortifrútis do Brasil, a empresa Oba Hortifruti, anunciou novas vagas de emprego pelo país. A companhia está buscando pessoas que compartilhem de seus valores, que incluem o bom trabalho em equipe e o comprometimento dentro do setor escolhido. Para conferir todos os detalhes, continue acompanhando.

Oba Hortifruti anuncia novas contratações em cidades brasileiras

A empresa está oferecendo oportunidades em diferentes áreas, e os candidatos podem cadastrar seu currículo onde suas habilidades melhor se encaixam, incluindo: Transporte, Administração Gente e Gestão, Rotisseria, Refeitório, Recebimento, Promoção de Vendas, Prevenção de Perdas, Peixaria, Padaria, Mercearia e diversos outros.

Fundada há mais de quarenta anos, a rede Oba Hortifruti oferece produtos não perecíveis e frescos, sendo uma das maiores redes de hortifruti no Brasil. Na data de hoje, novas oportunidades podem ser ocupadas dentro dessa renomada empresa. As vagas variam entre diversas áreas, e para se candidatar é necessário atender aos critérios mínimos da colocação. Confira as oportunidades.

Analista de Comércio Exterior Sênior Sr – Campinas;







Açougueiro – São Paulo;







Aprendiz – Brasília e São Paulo;







Analista de Recrutamento e Seleção Sr – Campinas;







Analista de Projetos Sr – Campinas;







Analista de Logística Jr (Noturno) – Campinas;







Analista de Inteligência de Negócios PL – Campinas;







Analista de E-commerce – Campinas;







Atendente de Loja – Campinas, Brasília e Goiânia;







Atendente de Delivery – Cotia.

Veja também: Coca-Cola começa semana com novas vagas de emprego pelo país

Como se registrar

As pessoas que se identificam com a cultura da empresa Oba Hortifruti e atendem a todos os requisitos exigidos no cargo, podem enviar seu currículo profissional através do link 123empregos.

Para elaborar um currículo excelente, uma dica importante é adaptar o seu currículo para cada vaga específica que você está se candidatando.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.